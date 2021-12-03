港股低開後續軟科指跑輸 傳統經濟靠穩

港股今早低開後持續偏軟，恒生指數半日收報23612點，跌176點。重磅科網股全綫下挫，京東集團 （09618） 和網易 （09999） 也跌近百分之七，京東收報318.2元，網易收報164.3元。

另外，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌超過百分之四。美團 （03690） 收報236.6元，阿里巴巴 （09988） 繼續尋底。跌穿120元關口，半日收報117元。騰訊控股 （00700） 跌幅相對較低，半日跌幅不足百分之三，收報460元。

滴滴美國退市回流 中概股受壓

滴滴出行率先公布啟動美國退市工作，市場預料將有更多中概股回流，令於本港上市的中概股今早表現受壓。

除了重磅重資股下挫，汽車股亦捱沽。小鵬汽車 （09868） 今早一度跌一成，低見187.9元，其後跌幅略為收窄，半日收報192.5元。另外，理想汽車 （02015） 亦跌半成，半日收報136.2元。

傳統經濟股靠穩 滙豐升2%

傳統經濟股今早表現靠穩，滙豐控股 （00005） 股價半日升百分二，收報44.9元，挑戰45元關口。

電力股逆市向上，昨日宣布配股的中國電力 （02380） ，股價大升近一成。以半日高位收市，報4.19元。華潤電力 （00836） 半日升超過百分之七，收報23.15元。龍源電力 （00916） 就升超過百分之三，收報16.88元。

憧憬小通關 濠賭股造好

市場憧憬中港兩地快將落實「小通關」，利好澳門博彩股表現。新濠國際 （00200） 及美高梅 （0228） 表現最好，半日升幅超過百分之三。金沙中國 （01928） 升超過百分之二，收報17.6元。銀河娛樂 （00027） 靠穩，半日收報42.65元。有報道指中港兩地通關每日名額以1千個起步，其後爭取新春加至5000個。

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