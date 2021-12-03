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【Omicron變種】再感染風險 高Delta變種3倍

環球社會熱點 14:18 2021/12/03

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Omicron變種病毒持續蔓延，但醫學界對Omicron變種了解依然不多。南非專家指Omicron變種引起再感染風險高，高Delta變種等國外其他變種病毒約3倍。南非專家亦指，過往康復患者的抗體或未足以抵禦Omicron變種，料南非確診數字將會倍增。

南非74%新病例屬Omicron變種 或成當地主流病毒 【下一頁】

南非國立傳染病研究所（NICD）和南非流行病學建模及分析中心（SACEMA）周四（2日）公布未經過同行評審的研究報告，透過2020年3月至11月的南非常規監察，收集了近280萬名確診者數據。研究發現其中35,670人，為疑似再感染新冠患者。

NICD在聲明中指，再感染Omicron變種的風險，遠高於分別造成第二波及第三波疫情的Beta變種及Delta變種。Omicron變種可逃脫過往染疫康復後帶來的抗體，再感染率高於過往變種約3倍。NICD專家戈特貝里（Anne von Gottberg）表示，康復抗體不能保護民眾避免感染Omicron變種。

南非專家指Omicron變種傳染力更勝Delta 【下一頁】

南非11月中旬時，每日新增約300宗確診個案，但周三（1日）錄得逾8,561宗新增確診，較前一日增加約1倍。戈特貝里表示，研究人員預料南非確診數字會按倍數增加，但相信疫苗依然能預防重症。

最新數據顯示，南非約36.3%成人已完成疫苗接種，其中64%的60歲或以上人士最少接種1劑疫苗。但年輕人疫苗接種率較低，在最容易感染Omicron變種的18至24歲年齡組別中，只有26%的人最少接種1劑疫苗。

責任編輯：李俊儀

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