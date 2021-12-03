▲ 信和慶祝成立50周年 舉行「建構更美好生活」攝影比賽、獎品總值13.8萬元

信和 （00083） 宣布，為慶祝集團成立50周年，旗下會員計劃Sino Club 將舉辦「信和 50 周年- 建構更美好生活攝影大賽」。

是次比賽以集團願景「建構更美好生活」爲主題，鼓勵攝影愛好者以 「綠色生活」、「創新構思」和「心緊社區」為題，拍攝鏡頭下的美好社區，同時有機會贏取總值約13.8萬元的豐富獎品，其中包括由 FUJIFILM 贊助的最新型號的X-T4 相機及xT3011相機，以及由集團贊助的信和酒店住宿禮券、餐飲禮券及 S 現金券。

是次攝影大賽設公開組及學生組，並由即日起至 2022 年1月23 日接受網上徵件。參賽作品將由信和集國代表、富士攝影器材有限公司代表、市區重建局代表和 FUJIFILM x-Photographer 專業捅影師作評審。

得獎作品更將於 2022年2月26 日起於「建構更美好生活」 攝影展覽中展出。此外，為鼓勵公眾參與，Sino Club 亦會於比套期間於大澳和香港黃金海岸等地方舉辦一系列免費的攝影工作坊。除了由評審選出的大獎外，比賽更設有公象投票環節，公眾可於2022月2月1至11日期間於比套網頁投票選出「人氣大獎」作品。

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