【Tesla】兒童版電動車Cyberquad 即日售罄

電動車Tesla再有新搞作，駕駛電動汽車已不再是成年人專利。Tesla周四（2日）推出兒童版電動車Cyberquad，每部售價1,900美元（約1.48萬港元），甫推出已火速售罄。Tesla官網同日稍後時間再補貨，Cyberquad亦秒速被搶完，可見其受歡迎程度。

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Tesla周四突然推出以Cyber​​truck為原型的兒童版電動車Cyberquad。Tesla網站介紹指，Cyberquads適合8歲或以上兒童駕駛，最多可承重150磅。這款兒童車屬四輪全地形電單車，由鋰離子電池供電，最高時速達每小時16公里，最高提供約24公里的續航里程。

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Cyberquad售價1,900美元（約1.48萬港元），在官網推出當日已火速售罄，稍後時間再補貨亦秒速宣布售罄。官方發布的影片所見，成年人亦可駕駛Cyberquad，與孩子一同在山野馳騁。

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Cyberquad目前僅在美國發貨，預計2至4星期時間出貨，但Tesla不保證Cyberquad可在聖誕假期前送抵。

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責任編輯：郭麗明