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傳中港聖誕前後「小通關」　利好通關概念股？

股市 13:16 2021/12/03

分享：

有傳媒引述政府消息指，香港與內地極可能於聖誕節前後落實「小通關」 ，每日名額1000個「起步」再於農曆新年前逐步擴大到每日5000個。莎莎 （00178） 、周大福 （01929） 等相關概念股暫時未見有炒作。未來應該如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 加息步伐料加快 傳統金融股起動？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：49 - 亞太股市早段市況速報
03：31 - 美股已消化Omicron、加息憂慮？
05：11 - 12月多投資者「收爐」　美股未來較波動
08：00 - 加快收息非新衝擊 短綫留意疫情
08：12 - 病毒愈變種影響愈低？想趁低吸納宜再等
09：54 - 觀眾問股：12月可以提早「收爐」？
11：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：01 - 港股反彈上望24500、24800點　不建議此刻清倉
14：15 - 港股大跌機率不多　中長綫部署可慢慢入貨
14：48 - 阿里巴巴 （09988） 復甦路艱難　不明朗因素太多不宜吸納
17：32 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 120元多牛證有何啟示？134元有貨短綫點睇？
19：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） vs 快手 （01024） 哪隻較差？
20：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 想長綫投資現可開始儲貨？
22：57 - 加息步伐加快　銀行股可考慮？
25：16 - 中長綫可留意中銀香港 （02388）
26：08 - 港股開市前市況速報
27：41 - ET個股推介 - 中國建築 （03311）
28：35 - 港鐵 （00066） 「甩門」意外對股價影響幾大？
32：00 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 「甩門」會影響派息？仍可憧憬通關利好？
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41：20 - 觀眾問股：中概股退市對港股利好？
43：00 - 觀眾問股：聯想 （00992） 7.8元買入可上望8.5元？
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48：51 - 新股雍禾醫療 （新上市編號：02279） 最有話題最吸引　可短綫操作不宜太進取
51：03 - 傳中港聖誕有「小通關」　通關股中綫樂觀
52：40 - 留意通關亦有機會影響本地消費
53：50 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 現為雙底形態？
55：10 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 可趁Omicron吸納「喼神」？
56：27 - 觀眾問股：匯控 （00005） 可趁加息炒上60元？
57：34 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 大跌原因？甚麼價位可再入？
58：57 - 觀眾問股：健康碼點睇？有沒有健康碼受惠股？
59：40 - 恒指早段市況速覽
1：01：34 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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