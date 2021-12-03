生產與消費價格分化將持續收窄

回顧2021年，中國經濟活動持續恢復，經濟增長穩中向好，經濟運行健康有序；然而，受疫情反覆、供應鏈重塑、自然災害、能源短缺、地緣矛盾等一系列不確定性的影響，中國經濟仍存在供需恢復不均衡、不充份和不全面的問題。

2021年，中國消費價格總體保持穩定，但生產價格持續上漲，二者分化格局顯著。2021年以來，PPI月度同比漲幅持續走高。而CPI月度同比始終處於中低位增長。生產價格並未顯著傳導影響消費價格的核心原因是生產領域價格（PPI）飆升主因供給側衝擊。具體來看，一方面，疫情反覆、全球供給端瓶頸持續、氣候異常、自然災害頻發、大宗商品價格飆升及全球能源短缺促使PPI持續上升。另一方面，人均可支配收入（受疫情影響）增速下滑、地產調控政策限制短期購房需求、高基數效應和豬肉價格快速回落是抑制消費價格快速上升的主要因素。

消費與生產價格持續分化帶來的影響是產業及經濟活動恢復不均衡與不充份。從行業影響來看，2021年9月上游採掘工業PPI同比增速達到49%，中游設備類製造業PPI增速1.6%，而下游生活資料PPI增速不到0.5%。由於生產成本帶來的衝擊影響，上、中、下游產業的利潤分化正在持續擴大。中上游（採掘業及上游製造業）利潤增速高，中下游和公共事業利潤偏弱的分化格局將持續進入2022年的1及2季度。我們採用營收成本利潤率衡量不同類型企業的成本壓力，測算發現，私營企業的營收成本利潤率分別比國有企業、大中型工業企業和股份制企業高出6.9、6.3及3.9個百點，成本負擔壓力較大。考慮到私營企業中，中小企業佔比超過95%，價格分化對中小企業生存發展以及就業穩定的負面影響不容小覷。

展望2022年，能源保供穩價措施將進一步有效抑制PPI持續飆升，第一季度PPI增速料將衝頂回落。而受到季節效應影響蔬菜價格回升、豬肉價格築底反彈以及PPI向CPI傳導影響，CPI增速料將逐漸上升。有鑑於此，2022年上半年，CPI、PPI的剪刀差或將伴隨供需兩端的修復而進一步收窄。考慮到不確定性廣泛存在，供給瓶頸對勞動市場成本及生產貿易成本造成的上行壓力將影響至2022全年。我們預測，中國2021年全年PPI同比增速為7.8%，CPI同比增速為1% ；2022年PPI全年增速為3.3%，CPI增速為2%。

