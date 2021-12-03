【Uber】Uber安全功能升級　一鍵即可乘車錄音

▲ Uber為程式新增安全功能，包括繫好安全帶的音頻提醒、路線變化提醒、和行車過程錄音功能。（官方圖片）

Uber的乘車安全問題一直受到大眾關注，因此Uber一直為程式加入安全保障功能，期望能保障司機和乘客的安全。近日，Uber再度為程式新增安全功能，包括繫好安全帶的音頻提醒、路線變化提醒、和行車過程錄音功能。Uber表示，這些更新能使司機和乘客感到更安全。

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據外媒Techcruch報道，道路安全公共政策經理Kristin Smith表示，有很多乘客在短途車程中，忘記繫好安全帶，這為司機帶來了一定程度的困擾。因此，Uber決定新增音頻功能，並同時發送通知到乘客的手機，以提醒乘客繫好安全帶。Uber發言人稱，安全帶提醒功能將於12月優先向部分用戶推出，並將於明年初在全美推廣。

另外，在拉丁美洲推行了約兩年的錄音功能，下周將於美國部分地區推出。司機和乘客可以通過點擊程式內的「錄製音頻」來選擇錄製音頻。如果司機選擇了該功能，乘客將在行程開始前在應用內收到通知。Uber表示，錄音檔案將會加密並儲存在乘客或司機的設備上，即使是Uber內部人員也無法聽取。若用戶想提交安全報告或投訴時，即可將錄音檔案附加到報告中。

最後，Uber將加強全美的RideCheck。RideCheck是Uber於2019年增添的預測功能，透過駕駛員智能手機中的GPS數據和傳感器檢測旅途中可能發生異常情況，並作出行車路線更改通知或更改預計到達時間等。

Uber的安全問題一直受到爭議，惟Uber一直強調公司存在「共同承運人」的疏忽，未能保證所有司機和乘客的安全。昐Uber透過是次安全功能的更新，有助堵塞現有漏洞，改善安全問題。

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責任編輯：文睿

