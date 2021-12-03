【石Sir午市閒談】今日推介聯想｜石藥、信達生物、中建材、中國能源建設、福萊特玻璃最新部署

恒生指數中午收報23612點，跌176點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介聯想 （00992） ，另亦會分析石藥 （01093） 、信達生物 （01801） 、中建材 （03323） 、中國能源建設 （03996） 、福萊特玻璃 （06865） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：56 – 石藥 （01093） 升破8.50元才好

04：11 – 信達生物 （01801） 下破66.00元走勢差

06：41 – 中建材 （03323） 三底？

08：28 – 中國能源建設 （03996） 受惠政策

10：31 – 福萊特玻璃 （06865） 三頂 ？

12：25 – 聯想 （00992） 雙底？

14：24 – 推介股表現記錄

15：17 – 過去7日解答問題記錄

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