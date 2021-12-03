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【石Sir午市閒談】今日推介聯想｜石藥、信達生物、中建材、中國能源建設、福萊特玻璃最新部署

股市 12:36 2021/12/03

分享：

恒生指數中午收報23612點，跌176點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介聯想 （00992） ，另亦會分析石藥 （01093） 、信達生物 （01801） 、中建材 （03323） 、中國能源建設 （03996） 、福萊特玻璃 （06865） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
01：56 – 石藥  （01093）       升破8.50元才好
04：11 – 信達生物  （01801）       下破66.00元走勢差
06：41 – 中建材  （03323）       三底？
08：28 – 中國能源建設  （03996）       受惠政策
10：31 – 福萊特玻璃  （06865）       三頂 ？
12：25 – 聯想  （00992）       雙底？
14：24 – 推介股表現記錄
15：17 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》- 加息步伐料加快 傳統金融股起動？*【按此速睇－附time code】

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港股 聯想集團（00992） 石藥集團（01093） 信達生物（01801） 中國建材（03323） 中國能源建設（03996） 福萊特玻璃（06865） 石鏡泉

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