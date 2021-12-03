【穿戴裝置】Google首款Pixel智能手錶　傳明年初發表

▲ 據外媒《Business Insider》報道指，Google首款Pixel智能手錶有望於2022年春季正式發表，除了結合新一代WearOS，更會整合來自Fitbit的健康功能。

穿戴市場即將迎來腥風血雨的激烈競爭，盛傳多時的Google智能手錶Pixel Watch近日終於有消息！據外媒《Business Insider》報道指，Google首款Pixel智能手錶有望於2022年春季正式發表，除了結合新一代WearOS，更會整合來自Fitbit的健康功能。

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早於2019年就曾傳出，Google打算開發Pixel Watch，惟一直都未有任何新進展。最近Business Insider一份報告就提到，Google內部已經完成一款智能手錶，並且將於 2022年上市。

據悉，這款手錶在內部的開發代號為「Rohan」，主要由Google團隊獨立研發。外媒《The Verge》則指出，Pixel Watch定價會比Fitbit產品高，預計目標是與Apple Watch競爭的高階手錶。

報道又指出，目前測試版本手錶的續航力可以維持一日，但充電速度則相較緩慢。另外，手錶也將融合Fitbit的健康功能，Google更計畫推出20款或以上的專屬錶帶，提供更多選擇予用家。

Business Insider引述知情人士指出，Google這款手錶原是與LG共同合作，延續LG Watch Sport和LG Watch Style的設計。不過Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh卻認為，相關產品與Made by Google的產品不一樣，無法讓用戶留下深刻的印象，因此決定取消相關合作計畫。

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責任編輯：曾曉汶