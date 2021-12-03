  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (五) 12:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趁跌市收集好股　騰訊700vs港交所388有冇得諗？

股市 12:13 2021/12/03

分享：

恒指周二跌穿年內低位，後徘徊於約23,800點水平，想趁跌市慢慢吸納好股作長綫投資有咩揀？騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 可考慮嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 加息步伐料加快 傳統金融股起動？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：49 - 亞太股市早段市況速報
03：31 - 美股已消化Omicron、加息憂慮？
05：11 - 12月多投資者「收爐」　美股未來較波動
08：00 - 加快收息非新衝擊 短綫留意疫情
08：12 - 病毒愈變種影響愈低？想趁低吸納宜再等
09：54 - 觀眾問股：12月可以提早「收爐」？
11：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：01 - 港股反彈上望24500、24800點　不建議此刻清倉
14：15 - 港股大跌機率不多　中長綫部署可慢慢入貨
14：48 - 阿里巴巴 （09988） 復甦路艱難　不明朗因素太多不宜吸納
17：32 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 120元多牛證有何啟示？134元有貨短綫點睇？
19：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） vs 快手 （01024） 哪隻較差？
20：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 想長綫投資現可開始儲貨？
22：57 - 加息步伐加快　銀行股可考慮？
25：16 - 中長綫可留意中銀香港 （02388）
26：08 - 港股開市前市況速報
27：41 - ET個股推介 - 中國建築 （03311）
28：35 - 港鐵 （00066） 「甩門」意外對股價影響幾大？
32：00 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 「甩門」會影響派息？仍可憧憬通關利好？
33：52 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 可買入？支持位、阻力位在哪？
36：16 - 觀眾問股：網易 （09999） 182元買入如何部署？
38：15 - 滴滴於紐交所退市轉港股上市 前景點睇？
40：13 - 滴滴來港上市對科技股有影響？
41：20 - 觀眾問股：中概股退市對港股利好？
43：00 - 觀眾問股：聯想 （00992） 7.8元買入可上望8.5元？
44：44 - 觀眾問股：NVIDIA（美：）收購Arm不成未算壊事？現價位要小心？
47：05 - 觀眾問股：大全新能源（美：DQ）甚麼價位可買入？
48：51 - 新股雍禾醫療 （新上市編號：02279） 最有話題最吸引　可短綫操作不宜太進取
51：03 - 傳中港聖誕有「小通關」　通關股中綫樂觀
52：40 - 留意通關亦有機會影響本地消費
53：50 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 現為雙底形態？
55：10 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 可趁Omicron吸納「喼神」？
56：27 - 觀眾問股：匯控 （00005） 可趁加息炒上60元？
57：34 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 大跌原因？甚麼價位可再入？
58：57 - 觀眾問股：健康碼點睇？有沒有健康碼受惠股？
59：40 - 恒指早段市況速覽
1：01：34 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
2021/12/02
科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視　黃耀宗揀呢隻
2021/12/02
尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視　黃耀宗揀呢隻
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015
2021/12/02
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015
「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀　真正受惠有呢兩隻
2021/12/02
「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀　真正受惠有呢兩隻
ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼
2021/12/02
ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼

你可能感興趣

科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
13:40 2021/12/02
科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視　黃耀宗揀呢隻
13:20 2021/12/02
尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視　黃耀宗揀呢隻
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015
16:10 2021/12/02
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015

最新專欄文章 更多

港股續跌要清倉　黃偉豪建議可稍等候反彈才部署
今日
港股續跌要清倉　黃偉豪建議可稍等候反彈才部署
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015
2021/12/02
汽車股大比拼　小鵬汽車9868 vs 理想汽車2015
ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼
2021/12/02
ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼
「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀　真正受惠有呢兩隻
2021/12/02
「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀　真正受惠有呢兩隻
科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
2021/12/02
科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意
小鵬汽車－W（09868） 健康碼 大全新能源（美：DQ） 網易－S（09999） 中國概念股 收購 疫情 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 受惠股

上一篇文章

【TSLA】馬斯克再沽93萬股Tesla　涉約10億美元　同日行使購股權

下一篇文章

港股續跌要清倉　黃偉豪建議可稍等候反彈才部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【美股收市】拜登料政府避停擺 道指勁彈617點 美強制中企披露國有控股
【美股收市】拜登料政府避停擺 道指勁彈617點 美強制中企披露國有控股
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款