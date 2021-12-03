11月全球糧食價格創10年新高 兩類食物升幅最多

全球糧食價格持續上漲，聯合國糧食及農業組織周四（2日）公布最新數據。全球對小麥及乳製品需求強勁帶動下，全球糧食價格指數連升4個月，創10年以來最高水平。全球上月糧食價格為134.4點，按年上漲27.3%。

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聯合國糧食及農業組織（FAO）食品價格指數，衡量全球穀物、乳製品、肉類及糖價按月變化。FAO公布上月全球糧食價格指數，最新報134.4點，較10月的132.8點按月上升1.6點，連續第4個月上升，糧食價格創2011年6月以來高位、按年升幅達27.3%‧

其中穀物及乳製品價格升幅最大，穀物價格指數按月上升3.1%、按年更大幅上升23.2%；小麥價格連升5個月，觸及2011年5月以來最高水平，主要受累澳洲小麥失收及俄羅斯出口小麥措施的不確定性。

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此外，FAO 指全球對牛奶及牛油的進口需求持續強勁，乳製品庫存減少。乳製品價格指數按月急升3.4%，按年升幅達 19.1%；全球糖價指數亦按月升1.4%，按年急升40%。

然而，全球肉類價格指數連跌4個月，價格按月回落0.9%、但仍比去年同期高17.6%。

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責任編輯：郭麗明