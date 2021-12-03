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【附連結 】「跨年倒數演唱會」公布門票抽獎結果 即入去睇自己有冇中獎 幸運兒記得本月13日前親身取票

理財智慧 12:12 2021/12/03

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香港旅遊發展局（旅發局）將於今年12月31日舉行）「香港跨年倒數演唱會」活動，邀到多位歌手如男團MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜及香港管弦樂團，一同迎接 2022 年的來臨。旅發局於今日（3日）公布「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動結果，合共3,000張門票將會免費派發予被抽中的1,500名幸運兒。

 

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得獎者會於今日至周日（12月5日）期間陸續收到電話短訊通知，參加者（即登記人）亦可於活動網站（http://nycdconcert.discoverhongkong.com），以身份證號碼（頭四位英文字母及數字）及電話號碼（第1、3、5、7個數字）查看結果。

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演唱會門票座位於抽獎時已由電腦系統隨機編配，不設揀位，得獎者及同行者毋須急於領取門票。另由於活動採用實名制，得獎者須在12月13日或之前，與同行者一同親身前往ELEMENTS 圓方商場水區2樓的門票換領處，並出示以下的文件，領取演唱會門票：

門票換領處每日開放時間為早上 11 時至晚上 9 時。得獎者與同行者抵達時，須按照以下流程領取門票：

 

「香港跨年倒數演唱會」門票換領須知影片版本：
中文版：請按此
英文版：請按此


旅發局指，未能抽中演唱會門票的市民亦毋須失望，「香港跨年倒數演唱會」會同步透過電視及網上全球直播，觀眾無論身處何地，都可以收看足本版的演唱會。

【理財智慧】每日飲少杯咖啡做文青 一年可以賺番 每年賺多12,600元，詳見【下一頁


此外，剛於上月全新開幕的 M+，其巨型 LED 幕牆亦會在除夕夜化身成為倒數時鐘，在踏入 2022 年的一刻，幕牆更會以 15 種語言向全球送上新年祝福。

門票領取安排問答
1) 我可以委託他人代領門票嗎？
•不可以。演唱會門票採用實名制，所有人經核實身份後方可領取門票，因此不接
受任何委託或授權他人代領安排。
2) 得獎的登記人及同行者可以分開領取門票嗎？
•不可以。在領取門票時必須由登記人親身於現場確認得獎資格，因此，同行者不
能自行取票。
3) 我可以和其他得獎者交換門票嗎？
•不可以。門票已印有得獎者或其同行者之姓名，入場時工作人員會要求持票者出
示門票及身份證核對身份，因此門票不可交換使用。

「香港跨年倒數演唱會」詳情
• 日期及時間：2021 年 12 月 31 日晚上 10 時至 2022 年 1 月 1 日午夜 12 時 30 分
• 地點：西九文化區藝術公園大草坪
• 電視直播頻道：ViuTV 99 台
• 網上直播平台：ViuTV 官方網站、ViuTV 手機應用程式、旅發局 YouTube 頻
道、旅發局 Facebook 專頁、旅發局官方網頁


「香港跨年倒數演唱會」查詢方法
• 熱線電話：8102 8180
• 電郵：info@DiscoverHongKong.com
• Facebook Messenger：m.me/discoverhongkong
辦公時間 : 星期一至五上午 9:00 至下午 9:00; 星期六及星期日上午 9:00 至下午 6:00 

李幸倪 江海迦 鄭欣宜 Mirror 歌手 門票 西九文化區 旅發局 演唱會

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