港股續跌要清倉　黃偉豪建議可稍等候反彈才部署

恒指創年內低位後連續兩日反彈，臨近年底應清倉定撈貨？短期內上望反彈多少？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）不建議此刻清倉，認為現市況可慢慢作長綫部署，想知走勢及策略分析？立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 加息步伐料加快 傳統金融股起動？*【按此－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：49 - 亞太股市早段市況速報

03：31 - 美股已消化Omicron、加息憂慮？

05：11 - 12月多投資者「收爐」 美股未來較波動

08：00 - 加快收息非新衝擊 短綫留意疫情

08：12 - 病毒愈變種影響愈低？想趁低吸納宜再等

09：54 - 觀眾問股：12月可以提早「收爐」？

11：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：01 - 港股反彈上望24500、24800點 不建議此刻清倉

14：15 - 港股大跌機率不多 中長綫部署可慢慢入貨

14：48 - 阿里巴巴 （09988） 復甦路艱難 不明朗因素太多不宜吸納

17：32 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 120元多牛證有何啟示？134元有貨短綫點睇？

19：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） vs 快手 （01024） 哪隻較差？

20：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 想長綫投資現可開始儲貨？

22：57 - 加息步伐加快 銀行股可考慮？

25：16 - 中長綫可留意中銀香港 （02388）

26：08 - 港股開市前市況速報

27：41 - ET個股推介 - 中國建築 （03311）

28：35 - 港鐵 （00066） 「甩門」意外對股價影響幾大？

32：00 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 「甩門」會影響派息？仍可憧憬通關利好？

33：52 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 可買入？支持位、阻力位在哪？

36：16 - 觀眾問股：網易 （09999） 182元買入如何部署？

38：15 - 滴滴於紐交所退市轉港股上市 前景點睇？

40：13 - 滴滴來港上市對科技股有影響？

41：20 - 觀眾問股：中概股退市對港股利好？

43：00 - 觀眾問股：聯想 （00992） 7.8元買入可上望8.5元？

44：44 - 觀眾問股：NVIDIA（美：）收購Arm不成未算壊事？現價位要小心？

47：05 - 觀眾問股：大全新能源（美：DQ）甚麼價位可買入？

48：51 - 新股雍禾醫療 （新上市編號：02279） 最有話題最吸引 可短綫操作不宜太進取

51：03 - 傳中港聖誕有「小通關」 通關股中綫樂觀

52：40 - 留意通關亦有機會影響本地消費

53：50 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 現為雙底形態？

55：10 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 可趁Omicron吸納「喼神」？

56：27 - 觀眾問股：匯控 （00005） 可趁加息炒上60元？

57：34 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 大跌原因？甚麼價位可再入？

58：57 - 觀眾問股：健康碼點睇？有沒有健康碼受惠股？

59：40 - 恒指早段市況速覽

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