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【比亞迪1211】比亞迪「刀片電池」傳獲豐田中國bZ系列電動車使用　早市跌半成後回穩

股市 15:19 2021/12/03

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【比亞迪1211】比亞迪「刀片電池」傳獲豐田中國bZ系列電動車使用

外電引述消息指，豐田汽車（Toyota）將於明年底在內地推出一款小型電動房車，而豐田已向合作夥伴比亞迪 （01211） （深：002594）尋求關鍵技術，該款豐田bZ系列電動車包括使用比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池。

比亞迪今早走弱，低見290元，跌半成。隨大市於午後回穩，比亞迪最新跌幅收窄至2.4%，暫報298元，成交達28億元。

*汽車股前景點睇？*【按此即睇】

豐田多年來一直希望在內地推出一款小型電動車，既能具備成本競爭力，同時不影響舒適性。

消息人士稱，取得突破主要歸功於比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池和低成本的工程技術。報道指，豐田的新電動車會較緊湊型Corolla略大，同時擁有更大後座。

報道提到，這款新電動車將在明年4月北京車展上以概念車亮相，然後很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型，暫時只會在中國銷售。報道又引述消息人士指，該款新車售價或低至20萬元人民幣。

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編輯：李哲毅

港股 A股 比亞迪股份（01211） 電動車 異動股 豐田

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