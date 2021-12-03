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【比亞迪1211】傳比亞迪電池獲豐田中國新推小型電動車使用　惟股價仍挫約4%

股市 11:42 2021/12/03

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【異動股】傳比亞迪電池獲豐田中國新推小型電動車使用　惟股價仍挫約4%

有外電指，豐田汽車將於明年底在內地推出一款小型電動房車，並已向合作夥伴比亞迪 （01211） （深：002594）尋求關鍵技術，包括使用比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池。

比亞迪今早走弱，現跌4.2%，報292.6元。

豐田多年來一直希望在內地推出一款小型電動車，既能具備成本競爭力，同時不影響舒適性。

消息人士稱，取得突破主要歸功於比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池和低成本的工程技術。報道指，豐田的新電動車會較緊湊型Corolla略大，同時擁有更大後座。

報道提到，這款新電動車將在明年4月北京車展上以概念車亮相，然後很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型，暫時只會在中國銷售。報道又引述消息人士指，該款新車售價或低 20 萬元人民幣。

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編輯：李哲毅

港股 A股 比亞迪股份（01211） 電動車 異動股 豐田

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