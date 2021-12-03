【Omicron變種】美國5州發現確診 首錄本土個案

Omicron變種病毒在美國繼續蔓延，繼加州發現首宗後，美國多州州份陸續錄得確診個案。美國紐約州等其他4個州份周四（2日）宣布，於當地發現Omicron變種確診個案。其中明尼蘇達州1名患者成為美國首宗本土個案，曾到訪紐約。

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紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，當地發現5名Omicron變種確診者。其中1名67歲女子最少已接種1劑疫苗，上月25日由南非回國時檢測呈陰性結果，但30日檢測時轉陽，樣本已送往實驗室作進一步檢查。另外4名患者是紐約市居民，但霍楚爾並未透露更多詳情。

美國科羅拉多州、夏威夷州及明尼蘇達州周四亦宣布發現Omicron個案，令美國目前最少有5州發現Omicron變種，患者數字暫增至10個。其中明尼蘇達州男患者已完成接種疫苗，他上月19日至21日曾前往紐約市參加動漫展。這名男子近期沒有出國，屬美國首宗已知Omicron變種本土確診個案。

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）發表聲明指，已得悉明尼蘇達州1宗Omicron確診個案與紐約動漫展相關，衛生官員已聯絡並追蹤參加者，紐約居民應假設新變種病毒已在社區傳播。

科羅拉多州衛生官員表示，當地確診者是1名女性，近期曾到非洲南部旅遊。她已完成疫苗接種，但未接種加強劑。這名女子的症狀輕微，正接受居家隔離。夏威夷衛生部同日表示，在歐胡島（Oahu）發現該州首宗Omicron確診個案。

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責任編輯：李俊儀