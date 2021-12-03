【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式

咖啡品牌Nespresso的B2B銷售模式已經在香港建立超過15年，專為不同規模辦公室提供咖啡解決方案。Nespresso港澳地區總經理林治平（Justin）近日接受本報訪問分享，「品牌一直聚焦採用貼地策略吸客」。

舉例指，早前有見素食主義、健康意識及環保概念提升，掀起植物奶熱潮，不少連鎖咖啡店都推出鮮奶換植物奶的服務。Nespresso亦有針對植物奶熱潮，推出新宣傳。

該品牌更在全城關注奧運會之際，找來港隊運動員如羽毛球選手代表謝影雪、體操選手代表石偉雄等合作，分享品牌自創的植物奶咖啡食譜。同時推廣其採用最新蒸氣及打奶技術的Nespresso Atelier咖啡機。

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宣傳輕便機款 加快電子支付

該品牌2020年在全球各地銷售額達504億港元，增幅逾7%，是過去6年來升幅最高的一年。林治平稱，其去年加快發展網銷業務，拓展全渠道營銷策略，即使在疫情的衝擊下，仍能達到銷售目標。

而政府早前推動的消費券計劃後，亦有乘機推廣輕便小巧的咖啡機款如Essenza Mini，同時有幫助品牌加快採用電子支付模式，例如支付寶和微信等支付工具。

不過，他亦留意到，消費者往往透過不同渠道瀏覽及接觸品牌後，會希望先到店試飲及了解操作方式才決定是否購買。因此在疫情下，團隊亦會繼續維持實體店的發展，讓綫上及綫下渠道互相帶動。

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重視可持續發展 回收咖啡渣鋁產品

此外，氣候變化直接影響咖啡豆的產量，Nespresso早年已針對可持續發展，目標在2022年實現碳中和，繼而2050年達致碳淨。

林治平表示，在港已推出不同的回收計劃，並且夥拍本地農場及酒店業，利用自家回收得來的咖啡渣及鋁產品，進行二次製造。

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於2013年1月開始，該品牌已尋找合適的本地回收合作夥伴，秉承對可持續發展的熱誠及承諾。在同年6月開始，更與香港有機資源再生中心（HKOWRC）合作第一個堆肥計劃。現時其回收的咖啡渣與其他有機廢料混合處理成肥料，再成為HKOWRC或其他本地農場的肥料。

記者：張寶燕