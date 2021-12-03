變異病毒對市場的影響

從目前情況看，新冠病毒仍在不斷地變異中，如果變異病毒對目前的疫苗保護形成突破，或者變異病毒的致死率較高，歐美這類實行與病毒共存策略的國家就會不斷地需要進行局部封鎖以減低病毒傳播速度，對經濟恢復和民眾生活造成很大困擾。相反，中國這種以動態清零為目標的國家，主要依賴政府和民眾的組織、追蹤、檢測和隔離能力，基本不可能被病毒打敗，因此，變異病毒對中國經濟和社會的影響有限。

就疫情的未來發展而言，變異病毒可能帶來三種結果：

第一種，也是目前看可能性最大的，就是新變種病毒，雖然傳播力很強，但是殺傷力有限，因此對全球經濟的衝擊不大；

第二種，如果Omicron以及以後的各種病毒變異，都無法擊破現在的疫苗保護，全球疫情在廣泛接種疫苗後逐步走向結束，民眾生活在明年下半年逐步恢復正常；

第三種，新冠病毒始終在不斷變異，而且變異的疫苗可以一定程度突破疫苗保護，令全球需要不斷地在研發新疫苗和局部封鎖中反復，經濟和民眾生活將受到長期打擊。

對中國來說，如果病毒不斷產生變異突破，中國的動態清零對策將較其他國家有很大優勢；如果病毒變異較少，歐美等其他國家逐步在疫苗和感染的雙重作用下實現群體免疫，中國的動態清零對策長期堅持的成本可能較高。

對香港股市來說，如果新病毒威脅有限，港股將在短期走出恐慌回到常態；如果新病毒能夠突破現有疫苗保護，其他國家經濟再受打擊，則會加強中國全球供應鏈核心地位，港股一方面會受中國經濟穩定發展的支持，另一方面又會受到全球市場大幅波動的影響，波動會加大。