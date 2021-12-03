剖析ESG的企業管治因素

當談到環境、社會及管治（ESG）投資時，環境和社會議題往往最受關注，而企業管治往往被人忽視，若管治措施欠佳可導致企業出現違規行為。基本上，企業管治是指公司透過營運和管治的政策與措施，展現企業價值觀，長遠提高營運效率。

管治可分為兩大元素：企業管治和企業行為。管治涵蓋公司董事會組成、擁有權和管理團隊，以至其會計、審計和企業披露措施。良好管治不只局限於董事會成員的性別、種族及背景多元化，還包括公司外聘的獨立董事會成員，能夠與較了解公司運作的內部人士互相配合，從而提供嶄新見解和實質監督。獨立董事和審計委員會既可發揮監督作用，亦可作為把關者，降低會計欺詐行為的風險。

企業行為則涉及公司的商業道德、透明度和監管合規事宜，以及任何反競爭措施、貪腐或不穩狀況。

管治不良可對公司的財政狀況構成重大影響。根據Diligent於2019年報告顯示，近期有14家公司作出不良管治決定，導致股東在公司出現管治危機後一年損失總值4,900億美元。此外，當市場知悉一家公司的管治措施欠佳，投資者可能不太願意與該公司有任何聯繫，或投資於其發行的股票或債券。

隨著愈來愈多千禧世代成為員工、消費者及投資者，他們的影響力不斷擴展，很可能令企業面對更大壓力，如果要贏得這群年輕一代的忠誠度，就必須展示優秀的企業行為。德勤於2018年的一項調查發現，較多千禧世代認為相比政府或宗教領袖，商業領袖更能為世界帶來正面影響。透過建立管治良好的品牌，公司或可贏得千禧世代及其他重視道德企業行為世代的忠誠度。這亦有助吸引市場上最優秀的人才，因為愈來越多員工希望在企業價值強大的公司任職。

以可持續發展為本的管治讓公司擁有更佳機會，實踐可持續發展措施，然後納入組織的價值觀和規則。如此一來，透過落實良好的管治措施，公司可保護長線投資者、社會和環境利益，同時長遠達致營運效率。