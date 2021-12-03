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【美國制裁】中電信申訴阻止撤銷在美營運牌照　遭上訴法院駁回

股市 11:10 2021/12/03

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【美國制裁】中電信申訴阻止撤銷在美營運牌照　遭上訴法院駁回

美國聯邦通訊委員會（FCC）早前撤銷中國電信 （00728） 在美國的營運牌照，中國電信提緊急申訴，冀暫時阻止FCC命令，但美國聯邦上訴法院周四（2日）駁回有關申請。

中電信現跌0.4%，報2.56元。

中國電信曾警告，公司必須在周六（4日）前通知美國客戶此決定，並表示如果不暫時停止 FCC 的行動，公司將被迫停止重大營運，對其業務、聲譽和關係造成不可挽回的損害。

FCC在10月26日下令中國電信須在1 月初起停止在美國提供服務。

FCC曾稱，中國電信受到中國政府的控制，極有可能在沒有受到獨立司法監督、充分法律程序的情況下被迫遵守中國政府的要求。

中國電信在美國提供電訊服務約20 年，2019年在全球擁有超過 3.35 億用戶，並為中國在美國的政府設施提供服務，中電信曾警告 FCC 的行動將迫使公司結束在美所有移動通信轉售業務。

相關文章：

【電信股】中電信、中聯通10月5G用戶分別淨增1295萬、657萬戶

【美國制裁】美國聯邦通信委員會吊銷中國電信牌照　商務部：已向美方提出嚴正交涉

【中國電信】中電信40億回購計劃未提振股價、A股今破發　中電信：反映市場買賣雙方的選擇

編輯：李哲毅

港股 電訊 美國 中國電信（00728）

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