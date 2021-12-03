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【券商點睇】國內5G手機出貨量大幅增長 關注供應鏈投資機會

股樓投資 12:50 2021/12/03

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資料顯示，10 月國內手機出貨量顯著改善，5G手機出貨量高速回升。期內，國內市場手機出貨量3,357.5萬部，按年升28.4%，按月增56.6%。其中，5G手機 2,659萬部，按年增58.7%，佔總體手機出貨量的 79.2%。

【光伏股】明年硅料產能大釋放 光伏產業鏈進入旺年，請按【見下頁

首創證券指出，受缺芯等因素影響，首10個月各手機品牌發布新機節奏放緩。但10月手機上市新機型有26 款，同比升4%，其中5G手機為16 款，按年增33.3%，佔同期手機上市新機型數量的61.5%。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

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伴隨缺芯等因素開始緩解，手機等消費電子需求將逐漸釋放。在8月和9月連續兩個月出貨量下滑後，10月國內手機出貨量迎來反轉，預計未來手機需求將陸續釋放。該行推薦關注國內消費電子產業鏈公司，包括在港上市的比亞迪電子（00285）。

【同場加映】孫子市法：儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

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記者：林衛

板塊 電訊設備股 港股 比亞迪電子（00285）

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