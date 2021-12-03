【專項債】中國經濟托底壓力大 明年專項債發行先高後低

信達證券指出，今年新增專項債發行節奏緩慢，明顯後置於第四季。2021 年新增專項債發行規模小於去年，節奏明顯緩慢。今年截至11月底 ，新增專項債發行規模約為3.43萬億元（人民幣，下同），剔除中小銀行預留額度為3.28萬億元，小於去年同期的3.55萬億元。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁】

另一方面，對比去年，今年新增專項債雖然仍以基建為主，但保障性安居工程的佔比明顯增加。今年首10個月投向基建的新增專項債約佔6成，低於去年近7成的比例，但保障性安居工程的佔比卻較去年增加約6個百分點。作為項目資本金，專項債主要投向了以鐵路、收費公路和幹線機場為主的交通領域，佔比超過8成。

【延伸閱讀】騰訊 700：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行預期，明年穩增長壓力大，專項債發行大概率向前傾。在明年經濟面臨穩增長壓力和地方政府債務率高居的背景下，預計專項債限額將在3.5萬至3.65萬億元之間。且明年從年初開始就需要財政端發力，新增專項債加快發行並更多投向基建，節奏前傾，為全年經濟形成托底，而保障性安居工程等民生領域的投向將集中在後半年。

【同場加映】孫子市法：儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛