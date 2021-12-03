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【專項債】中國經濟托底壓力大 明年專項債發行先高後低

股樓投資 12:14 2021/12/03

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信達證券指出，今年新增專項債發行節奏緩慢，明顯後置於第四季。2021 年新增專項債發行規模小於去年，節奏明顯緩慢。今年截至11月底 ，新增專項債發行規模約為3.43萬億元（人民幣，下同），剔除中小銀行預留額度為3.28萬億元，小於去年同期的3.55萬億元。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

另一方面，對比去年，今年新增專項債雖然仍以基建為主，但保障性安居工程的佔比明顯增加。今年首10個月投向基建的新增專項債約佔6成，低於去年近7成的比例，但保障性安居工程的佔比卻較去年增加約6個百分點。作為項目資本金，專項債主要投向了以鐵路、收費公路和幹線機場為主的交通領域，佔比超過8成。

【延伸閱讀】騰訊 700：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行預期，明年穩增長壓力大，專項債發行大概率向前傾。在明年經濟面臨穩增長壓力和地方政府債務率高居的背景下，預計專項債限額將在3.5萬至3.65萬億元之間。且明年從年初開始就需要財政端發力，新增專項債加快發行並更多投向基建，節奏前傾，為全年經濟形成托底，而保障性安居工程等民生領域的投向將集中在後半年。

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記者：林衛

基建股 行業 經濟 中國

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