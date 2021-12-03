【光伏股】明年硅料產能大釋放 光伏產業鏈進入旺年

國泰君安研究所新能源首席分析師龐鈞文認為，受益硅料產能釋放，明年或將迎來光伏大年。今年光伏產業受制於硅料產能釋放，裝機量增長較為平穩。隨着硅料投產期到來，今年第四季至明年第一季將陸續新增25%至30%的硅料產能，為明年光伏裝機高增長打下基礎。

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他重點推薦光伏產業3個方向：一是受益硅料投放的環節。硅料產能投放，部分耗材出貨量有望顯著增加，比如金剛綫、高純石英砂等，同時組件環節格局較好，在上游壓力減輕後盈利能力有望提升。

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二是新技術方向。新的電池技術尤其是N型電池技術時代已經來臨，建議關注新型硅料技術顆粒硅技術的進展，顆粒硅的投產有可能為行業提供超預期的硅料供給。三是新應用領域。工商業屋頂和居民屋頂安裝光伏大勢所趨，重點關注新型建材BIPV、工商業屋頂分布式運營的企業及有居民屋頂光伏開發渠道的企業。

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記者：林衛