  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【光伏股】明年硅料產能大釋放 光伏產業鏈進入旺年

股樓投資 12:06 2021/12/03

分享：

國泰君安研究所新能源首席分析師龐鈞文認為，受益硅料產能釋放，明年或將迎來光伏大年。今年光伏產業受制於硅料產能釋放，裝機量增長較為平穩。隨着硅料投產期到來，今年第四季至明年第一季將陸續新增25%至30%的硅料產能，為明年光伏裝機高增長打下基礎。

【內房股】 憧憬監管機構放鬆融資 內房股有追捧，請按【見下頁

他重點推薦光伏產業3個方向：一是受益硅料投放的環節。硅料產能投放，部分耗材出貨量有望顯著增加，比如金剛綫、高純石英砂等，同時組件環節格局較好，在上游壓力減輕後盈利能力有望提升。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

二是新技術方向。新的電池技術尤其是N型電池技術時代已經來臨，建議關注新型硅料技術顆粒硅技術的進展，顆粒硅的投產有可能為行業提供超預期的硅料供給。三是新應用領域。工商業屋頂和居民屋頂安裝光伏大勢所趨，重點關注新型建材BIPV、工商業屋頂分布式運營的企業及有居民屋頂光伏開發渠道的企業。

【同場加映】孫子市法：儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

太陽能股 股票 板塊

上一篇文章

【附連結 】「跨年倒數演唱會」公布門票抽獎結果 即入去睇自己有冇中獎 幸運兒記得本月13日前親身取票

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】為什麼有些裝修公司的度尺服務需收費？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎
姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款