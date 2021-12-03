【華為動向】華為中環街市設智能生活館　展示HarmonyOS互聯技術（多圖）

聖誕、新年將近，不少品牌也會在各個熱門打卡點設置Pop-up Store或展覽館，以吸引大眾。華為近日於中環街市二樓開設的HarmonyOS智能生活館，並於今（3日）正式開幕。生活館以消費者的生活場景為主題，展示華為自家研發的HarmonyOS平台互聯技術。

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HarmonyOS智能生活館共有三個體驗場景，分別為客廳、工作間和運動場。於客廳體驗場內，設有65吋智慧屏及HUAWEI MatePad，透過連接HUAWEI nova 9通過 HarmonyOS 2，以控制各個設備，同時用家也可以連接手機應用程式「智慧生活」以連接家中其他智能裝置，如泡茶機、除濕機及掃地機械人等智能家居用品。

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工作間則主要展示華為旗下電腦和平板與HarmonyOS系統的配合，亦有辦工小物，如打印機、智能枱燈及智能保溫杯等設備，讓消費者更了解華為的產品。

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至於運動場所中，用家即使在運動期中，也可以透過HUAWEI nova 9連接各個智能裝置，用家亦可即時知道自己的運動資訊等等。

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參觀專區 或可獲贈品

生活館展示三個智能生活場景外，市民參觀每個智能場景專區後，有機會獲贈禮品；現場亦定期設有導賞團，節日期間更會加入節慶推廣。

中環街市HarmonyOS智能生活館詳情

開幕日期： 2021年12月3日

地點： 中環街市│中環皇后大道中 93號及德輔道 80號二樓展覽空間

服務時間： 星期一至日，每日上午11時至晚上8時

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責任編輯：文睿