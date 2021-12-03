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【新冠疫苗】德國限制未打針者活動 推強制接種

環球社會熱點 10:54 2021/12/03

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德國看守總理默克爾周四（2日）與地方政府領袖開會後，宣布針對未接種新冠疫苗民眾收緊防疫限制。未接種者將無法進入非必需品商店等大部分公共場所，當局更計劃強制民眾接種新冠疫苗。

【Omicron變種】世衛指全球29地區已錄確診 中東地區都有 【下一頁】

德國最近幾周的每日確診人數不斷創新高，過去一日更急增超過7.3萬宗確診，疫情甚為嚴峻。德國的新冠疫苗完成接種率僅約68%，遠低於西班牙的79%以及葡萄牙的86%，在西歐國家中相當於包尾。

默克爾（Angela Merkel）與候任德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）、德國16州領袖召開緊急會議，商討如何收緊防疫措施以應對持續飆升的確診。

默克爾宣布全面禁止未打針民眾進入非必需品商店、酒吧、餐廳、戲院、聖誕市集等大部分公共場所。

德國同時將私人聚會人數上限，收緊至室内50人及室外200人，但所有聚會人士需已打針或為康復新冠患者。如有家庭成員未打針（兒童除外），每個家庭最多只可款待兩名客人。

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

學校會實施口罩令。全國每10萬人達350人或以上發病的地區，需要關閉舞廳及夜總會。

上述封鎖措施料未來幾天獲國會通過，並將立即生效。

此外，默克爾指鑑於當前疫情，她認為強制接種是合適做法。她宣布德國倫理委員會將發布有關強制接種的正式指引，國會今年底前會投票表決。一旦通過，德國料明年2月起實施強制接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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