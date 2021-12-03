【滴滴除牌】中概股再爆小股災　港交所午後曾升半成、阿里巴巴失守120元非最傷

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【比亞迪1211】比亞迪「刀片電池」傳獲豐田中國bZ系列電動車使用 早市跌半成後回穩
美國證監會（SEC）確定實施2020年已通過的《外國公司問責法（HFCAA）》，美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。同日，在美上市首周即遇內地重手監管的滴滴出行（美：DIDI）公布，啟動美國退市工作，並考慮在港交所 （00388） 上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫。
憧憬中概股回流，港交所午後曾升半成，高見454.2元，最新仍升4.3%，暫報450.4元，成交23億元。
*重溫今早《ET開市直擊》－滴滴於紐交所退市轉港股上市有何啟示？*【按此速睇】
以第二上市方式回流香港的中概股方面，阿里巴巴 （09988） 失守120元，盤中低見116元，午後跌幅仍逾3%，暫報118.6元；京東 （09618） 半日跌7%，午後續跌5%；網易 （09999） 半日跌7.5%，尾市跌幅收窄至5%。
至於在香港、美國雙重主要上市的中概股，小鵬汽車 （09868） 今早曾跌一成，低見187.9元，最新報197.2元，跌6%；理想汽車 （02015） 報135.7元，跌5%。
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