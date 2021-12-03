  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (五) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴除牌】中概股再爆小股災　港交所午後曾升半成、阿里巴巴失守120元非最傷

股市 15:14 2021/12/03

分享：

美國證監會（SEC）確定實施2020年已通過的《外國公司問責法（HFCAA）》，美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。同日，在美上市首周即遇內地重手監管的滴滴出行（美：DIDI）公布，啟動美國退市工作，並考慮在港交所 （00388） 上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫。

憧憬中概股回流，港交所午後曾升半成，高見454.2元，最新仍升4.3%，暫報450.4元，成交23億元。

美SEC正式實施《外國公司問責法案》　中概股憂被除牌【下一頁】 

*重溫今早《ET開市直擊》－滴滴於紐交所退市轉港股上市有何啟示？*【按此速睇】

滴滴：將從紐交所退市並擬赴港上市【下一頁】

以第二上市方式回流香港的中概股方面，阿里巴巴 （09988） 失守120元，盤中低見116元，午後跌幅仍逾3%，暫報118.6元；京東 （09618） 半日跌7%，午後續跌5%；網易 （09999） 半日跌7.5%，尾市跌幅收窄至5%。

至於在香港、美國雙重主要上市的中概股，小鵬汽車 （09868） 今早曾跌一成，低見187.9元，最新報197.2元，跌6%；理想汽車 （02015） 報135.7元，跌5%。

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象

港股 小鵬汽車－W（09868） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 網易－S（09999） 美國 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 京東（美：JD）

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪「刀片電池」傳獲豐田中國bZ系列電動車使用　早市跌半成後回穩

下一篇文章

【港股市況】恒生指數午後曾轉升　憧憬中概股轉在港上市、港交所升4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高
【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【美股期貨】非農數字公布前　道指期貨微升8點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】非農數字公布前　道指期貨微升8點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款