UA 亞洲聯合財務生意額連升16個月　乘勝追擊豪擲千萬推全新品牌形象　邀人氣藝人聯乘日本經典怪獸拍廣告　打造年輕活力新形象

作為私人信貸行業龍頭的UA亞洲聯合財務（下稱UA）近年業績節節上升，生意額連升16個月，同時壞帳率更有顯著跌幅，業務發展成績十分理想。



為配合全新業務拓展及推廣策略，UA乘勝追擊豪擲過千萬推出一系列全新品牌形象廣告及宣傳活動，並推出全新口號「助你一臂，鬆一口氣」，除鞏固UA於業界的龍頭地位，亦希望打造年輕活力嶄新形象。今次UA破天荒邀請星級人馬，包括《一秒拳王》周國賢（Endy Chow）、話題王林作（Joseph Lam）、性感郊遊女神陳欣妍（Shirley Chan）和人氣Youtuber劉展翹（Jackie Lau）參與拍攝玩味十足的全新廣告，配合鋪天蓋地之宣傳攻勢：成為全港首個大型企業品牌同時於三條過海隧道賣廣告，加上其他不同黃金地段包括銅鑼灣之大型戶外廣告，港鐵旺角站及金鐘站月台廣告，以至獨家主辦周國賢九展音樂會和「鋼臂戰車」巡迴宣傳車等後續海嘯式宣傳攻勢；從新廣告到新口號，又與大眾互動，盡收打卡宣傳之效，UA的全新形象令人眼前一亮，極具年輕活力，勢必更深入不同客戶層，吸納更多潛在及年輕客戶。



UA於12月1日於銅鑼灣鬧市拳館舉辦全新廣告首播記者發布會，現場邀請到四位藝人身穿廣告拳擊造型與日本經典怪獸大膽分享拍攝趣事，為大家「鬆一口氣」，場面十分熱鬧。UA 董事總經理及行政總裁 長原彰弘表示：「今次豪擲千萬扛打造全新品牌形象的廣告宣傳是UA有史以來最大投資，配合近年『Go Digital, Go Young』的業務策略，會繼續努力作市民的後盾，幫大家『鬆一口氣』。」UA首席營運官 雷俊傑指出：「公司業務在過去連續16個月穩步持續上升，整體生意增幅更錄得九位數字增長。」而首席市場官 甄振濤亦於台上分享是次廣告選角心得：「今次廣告之選角組合對UA而言絕對是『The Best Choice』。」緊接著電視廣告啟播禮，UA的宣傳攻勢亦將盛大展開！



周國賢︰「好多謝UA識英雄重英雄，今次拍廣告特別有拍英雄片的感覺，拍攝時各種瞓身動作更沒有使用替身。今次除合作拍廣告，亦獨家舉辦《YESSSSSS UA x 周國賢九展音樂會》；我也很久沒做個人音樂會，相當期待和緊張來年UA為我舉辦的獨家音樂會。當中我擁有極大自由度，絕對有別一般音樂會，希望大家到時要多多支持！」



而林作大開玩笑：「之前紅隧廣告我已經專程為看自己而不斷付隧道費，現UA新廣告佔據三條隧道更要瘋狂來回！」Shirley Chan亦提到自己「化身「SHERO」使命感爆發，要幫大家鬆一口氣。」Jackie Lau則指：「自己經常為朋友伸出援手，和UA一樣隨時願意為大家解決煩惱。」



周國賢林作伙拍電視廣告 拳打日本經典怪獸



四位廣告藝人風頭正盛，充滿活力，與UA時刻走在客戶前面、推陳出新的市場領導者形象不諜而合，而且四人在不同世代都盡顯超強人氣及話題性，勢必令UA更能獲得來自不同年齡層人士，特別是年輕客戶的關注。其中周國賢和林作都不乏袒臂揮拳的擂台經驗，拳擊形象為人熟悉，由他們演繹UA如何「助你一臂」，相當有「Gimmick」。



是次UA的重本宣傳計劃以科技感十足的全新電視廣告打響頭炮。除四位藝人外，UA更專程越洋重金禮聘四隻經典動畫重量級怪獸來港參與廣告拍攝。一眾怪獸在全新廣告中化身種種古靈精怪之財務煩惱，與戴上UA機械拳套後充滿力量的周國賢、林作等人一較高下，拳拳到肉，充滿「擊」情與火花，帶出正能量火花。



獨家主辦周國賢音樂會 大型廣告板攻佔三條海底隧道



為展現UA的實力和決心，UA在本次宣傳企劃中除了電視廣告外，UA亦加碼於不同媒界進行一連串精彩的推廣活動，誓要將UA的新一波宣傳攻勢推展至每一個角落，抓住潛在客戶的目光，將UA全新口號「助你一臂，鬆一口氣」，輕鬆解決客人所有周轉問題的良好口碑推廣。



而樂迷引頸以待的「YESSSSSS UA x 周國賢九展音樂會」則是另一宣傳重頭戲，UA重磅大搞獨家周國賢音樂會，屆時歌迷要做好撲飛準備！



線上攻勢浪接浪 瞄準年輕人市場推廣

UA今次全新形象結合線上宣傳策略，針對年輕人熱話於各大平台進行鋪天蓋地推廣，為品牌新形象口碑造勢。如聯合贊助人氣節目《全民造星IV》，節目中為參賽者大搞「鬆一口氣房」來推廣全新口號，UA更在YouTube、社交平台、搜尋引擎等方面大下功夫，務求全方位及深入地將全新品牌訊息對外宣傳。



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亞洲聯合財務有限公司（「UA」）為新鴻基有限公司成員之一，新鴻基有限公司於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為86。UA成立超過四分一世紀，股東包括伊藤忠商事株式會社（ITOCHU Corporation），並由擁有四十多年私人貸款市場經驗，素有「香港私人貸款之父」美譽的長原彰弘先生出任董事總經理及行政總裁。UA為客戶提供多元化的貸款服務，包括「NO SHOW」私人貸款、「咭數一筆清」、「業主特惠貸款」、「e-Cash循環備用現金」及「i-Money網上錢」等，客戶可透過手機、電腦、電話以至遍佈全港的48間分行網絡，隨時隨地於線上線下聯繫UA獲得最頂級、全面的貸款方案。

2007年，UA正式開拓中國大陸市場，於深圳成立「深圳亞聯財小額貸款有限公司」（下稱「亞聯財」），至今業務已擴展到中國15個一線城市。近年來，配合資訊科技及互聯網金融的發展，亞聯財更積極發展電子及網上平台，從線上至線下為中國內地的大眾市民及中小企業客戶提供更優質及更全面的貸款服務。



貫徹UA一向不斷創新領前之精神，2020年UA再次帶領貸款市場邁步向前，推出升級版「YES UA」APP，其「一Click即借」手機貸款服務，為全港業內首家連最新版智能身份證都支援實時身份驗證之手機貸款應用程式，由申請、批核至過數，全程極速手機辦妥，為客戶提供全天候靈活、便捷的極速手機貸款新體驗。



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