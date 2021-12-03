建造業議會數碼化大獎推動建築創新　邁向建造業2.0

▲ 發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（右6）與項目類別金獎得獎者—將軍澳跨灣連接路–主橋及相關工程項目團隊合照。

由建造業議會（下稱「議會」）主辦的首屆「2021建造業議會數碼化大獎」頒獎典禮已於早前圓滿舉行。獎項旨在表彰傑出的本地項目及機構，在業界推動及應用數碼化的貢獻，在該領域引入創新的科技提高生產力、質量、可持續性及安全性，並制定可衡量的關鍵績效指標。



建造業議會主席陳家駒在典禮上致辭時表示：「在發展局大力推動建造數碼化的政策支持下，我們已建立穩固的基礎和全面的設施網絡，推動香港應用及發展建築信息模擬（BIM）。現今在建造業採用數碼科技已變得普遍及更具成效。這個獎項是我們推動香港建造業數碼化的重要一步。」



頒發23個獎項 推動建造業2.0



發展局常任秘書長（工務）劉俊傑指：「建造業數碼化利用數碼科技提升營運效益，對於推動『建造業2.0』尤其重要。」



獎項分為「項目」及「機構」兩大類別，反應非常熱烈，共收到120個申請。「機構」細分為六個組別，包括客戶（政府、公共客戶、發展商）、顧問、A類承建商、B類承建商、培訓／研究機構及初創企業。最後共23個得獎隊伍通過嚴格評審程序脫穎而出，並獲邀請在典禮上分享其數碼化轉型的經驗及成功故事。



大型工程應用數碼建築法 提升施工效率



項目類則有5個工程項目得獎，其中獲頒金獎的將軍澳跨灣連接路─主橋及相關工程，充分發揮裝配式設計（DfMA）和預製式建造的優勢，採用了包括BIM、大數據、物聯網（IoT）、5G、3D測量、機械人和自動化設備、電子化專案監督管理系統等數碼化技術，廣泛應用數碼化技術提高了項目建設期間的整體表現。



培訓數碼化人才 支持內部科研項目



獲頒機構類別客戶金獎的機電工程署，藉建立政府物聯通及區域數碼監控中心促進機電設備數碼化，並積極研發及推廣「建築信息模擬—資產管理」提升維修保養工作效率，亦與學術及科研機構建立策略夥伴關係，推動創科發展及培育數碼建造人才。

▲ 議會主席陳家駒形容，在建造業採用數碼科技已變得普遍，設立獎項是推動香港建造業數碼化的重要一步。

獲頒顧問金獎的奧雅納工程顧問積極與業界分享自身研發的數碼設計、智能工具和項目經驗如Neuron智能建築數碼系統，並透過多元化培訓提升旗下工程師的數碼技能，培訓數碼工程專才。



獲A類承建商金獎的金門建築積極推動建造業數碼化，藉着綜合數碼建造方案（Integrated Digital Project Delivery）制定公司的數碼化路綫圖，朝着未來智能互聯建築工地的願景邁進。至於B類承建商金獎安樂工程就在內部設立創新基金，支持科研，又成立創新委員會制定創新策略並付諸實行，如在工程中運用機電裝備合成法（MiMEP）提升效率、生產力及安全。



初創企業金獎得主Varadise Limited的平台整合了BIM、地理信息系統（GIS）及IoT等數據為一體化的4D模型並在同一管理平台處理，有助監測地盤實時狀況，又運用人工智能將數據轉化成洞見，助團隊有效決策。培訓／研究機構金獎得主香港科技大學，為整個校園開發了一個數碼分身（Digital Twin），以支持智能和可持續發展的校園，旗下BIM實驗室進行相關學術和應用研究，並組織很多與數碼建築相關的活動和課程，為行業培育人才。



從機構及項目類別得獎名單可見，許多大型工程項目均已應用數碼化建築技術及流程管理，而業界企業及機構亦朝着同一方向，積極進行數碼轉型，以及提升相關科技及人才的配套。

▲ 建造業數碼化專責小組及建造業議會數碼化大獎籌備委員會主席蔡宏興建築師介紹《建造業數碼化路線圖》。

為進一步推動香港建造業邁向數碼化，議會與專家及主要業界持分者合作制定《建造業數碼化路線圖》。建造業數碼化專責小組主席及建造業議會數碼化大獎籌備委員會主席蔡宏興於典禮上正式發布《建造業數碼化路線圖》，並介紹已確定的六個高價值數碼應用領域及支持建造業數碼化的策略，涵蓋智慧數據共享、智慧規劃及設計、建築信息模擬智慧呈交、智慧場外預製及運送、智慧工地管理和智慧資產及設施管理六個應用領域。

（資料由客戶提供）