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【滴滴除牌】滴滴啟動美國除牌工作、部分app同日重新上架　外電指或明年3月提交上市申請

股市 15:05 2021/12/03

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滴滴出行（美：DIDI） 宣布，啟動從紐交所退市工作，並準備在香港上市的工作。滴滴出行發表聲明，董事會已授權並支持公司採取必要程序並提交相關申請，將公司ADS 中從紐交所退市，同時確保ADS可轉換至另一國際認可的證券交易所自由交易的公司股票。滴滴出行表明，尋求將其 A 類普通股在港交所 （00388） 主板上市。

外電引述消息指，滴滴出行正考慮明年3月在香港遞交上市申請。滴滴出行昨日收報7.8美元，較IPO發行價14美元跌44%。

滴滴出行確認啟動除牌程序後，內地傳媒指出，公司旗下部分應用程式（app）重新在蘋果iOS應用商店上架，包括滴滴加油、DiDi-Rider。

＊滴滴出行回流香港上市對港股有何啟示？黃偉豪為你分析＊【按此速睇】

傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴海外上市　中證監否認：媒體報道不屬實【下一頁】

滴滴今年6月30日赴美上市，是繼2014年阿里巴巴 （09988） （美：BABA）赴美上市後，規模最大的中國公司IPO。不過，滴滴上市不到一週，「滴滴出行」的手機應用程式就被中國國家互聯網信息辦公室指其「嚴重違規收集使用個人信息」，並按《網絡安全法》下架並停止新用戶註冊，其後多個app都從應用商店下架。

有分析認為，這是由於滴滴不顧內地監管機構多次勸阻仍然赴美國上市，引起決策當局強烈反應。今次滴滴上市不到半年，就啟動退市工作，可能成為「最短命」中概股。

美SEC正式實施《外國公司問責法案》　中概股憂被除牌【下一頁】

另一邊廂，美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》。若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。分析估計，中概股回流的速度或加快。

＊重溫《ET開市直擊》專家為你分析市場形勢＊【按此速睇】

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