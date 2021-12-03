【滴滴除牌】滴滴先回港、後美國除牌　盤前大升逾1成　部分app內地重新上架、官媒：期待重整出發（第二版）

滴滴出行（美：DIDI） 宣布，啟動從紐交所退市工作，並準備在香港上市的工作。滴滴出行發表聲明，董事會已授權並支持公司採取必要程序並提交相關申請，將公司ADS 中從紐交所退市，同時確保ADS可轉換至另一國際認可的證券交易所自由交易的公司股票。滴滴出行表明，尋求將其 A 類普通股在港交所 （00388） 主板上市。

據內地媒體報道，滴滴將於近期啟動香港上市工作，最快明年首季度後期上市，同時啟動美股退市，退市前港股將已掛牌，以做好美股投資者無縫交接。外電亦引述消息指，滴滴出行正考慮明年3月在香港遞交上市申請，並於明年6月前從紐交所退市。

滴滴出行在公布除牌決定前報7.8美元，較IPO發行價14美元跌44%。滴滴出行周五盤前股價暫升13%，報8.8美元。

市場預期滴滴掃除不確定性後，回歸基本因素，成股價利好因素。

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內地官媒《經濟日報》稱，滴滴在網絡安全這一紅線領域的審查結果尚未公佈，但滴滴需要最大程度配合審查，降低國家數據安全風險，以維護國家安全，保障公共利益。

報道提到，相信不僅滴滴的投資人和員工，而且還有千千萬萬滴滴的用戶，都期待著這家深耕共享出行領域的企業，重整出發，給大家帶來更便捷更安全的出行體驗和服務。

滴滴出行確認啟動除牌程序後，內地傳媒指出，公司旗下部分應用程式（app）重新在蘋果iOS應用商店上架，包括滴滴加油、DiDi-Rider。

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滴滴今年6月30日赴美上市，是繼2014年阿里巴巴 （09988） （美：BABA）赴美上市後，規模最大的中國公司IPO。不過，滴滴上市不到一週，「滴滴出行」的手機應用程式就被中國國家互聯網信息辦公室指其「嚴重違規收集使用個人信息」，並按《網絡安全法》下架並停止新用戶註冊，其後多個app都從應用商店下架。

有分析認為，這是由於滴滴不顧內地監管機構多次勸阻仍然赴美國上市，引起決策當局強烈反應。今次滴滴上市不到半年，就啟動退市工作，可能成為「最短命」中概股。

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另一邊廂，美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》。若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。分析估計，中概股回流的速度或加快。

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（第二版加入滴滴出行部分app重新上架、官媒評論）

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