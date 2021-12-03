【內房危機】奧園發信致歉　傳郭梓文稱奧園「從始至終絕都沒有躺平」

▲ 【內房危機】奧園理財逾期兌付後發公開信致歉 加快處置項目資產、力求盡早完成兌付

內地傳媒報導，中國奧園 （03883） 周五在總部召開區域總大會，稱奧園當下的頭等大事，就是保理財基金產品的兌付，奧園從始至終絕都沒有躺平，未來也絕無躺平之意。

報導稱奧園董事局主席郭梓文、總裁郭梓寧、聯席總裁馬軍在內的高管團隊，參加周五舉行的區域總大會。會上對未來的重點工作做出全新部署，即全力以赴保理財基金產品兌付、保生產銷售、保交付。郭梓文表示，奧園當下的頭等大事，就是保理財基金產品的兌付。所有區域總、財務總、營銷總都要把主要精力資源都用到理財產品兌付這個頭等大事上。郭梓文稱，奧園從始至終絕都沒有躺平，未來也絕無躺平之意，強調奧園要成為行業困難企業成功實現轉型的典型範本，同時要求公司上下快速進入全力保運營和保兌付戰時狀態。

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另外，奧園就近期公司擔保的部分投資產品出現逾期兌付發公開信，向投資人致歉，並承諾一分不少地兌付投資人的本金和利息，表示會加快處置項目資產，力求盡早完成兌付。奧園於「致投資人的一封信」中稱，截至目前，公司相關的基金和定融產品總額約60億元人民幣，第三方公司管理的定融產品約24億元人民幣。奧園稱，現已初步製訂了現金分期和實物資產兌付方案。除合同約定本息堅決足額兌付，追加總貨值不低於90億元人民幣的優質物業資產用於實物兌付外，對於延期兌付的本金，將按照年化6%利率向投資人支付逾期利息。

為保障和加快兌付進度，公司鎖定部分銷售價格好、流速快的優質項目，銷售回款歸屬於集團歸集權益部分的30%或項目處置後淨現金流的30%，歸集到投資產品還款監管專戶，專項用於本息兌付。

奧園表示，盡管受國際評級機構頻繁下調評級等因素影響，企業陷入短期資金流動性困境，但是有信心，有決心，多措並舉全力保障生產經營有序開展，同時嚴控行政預算、縮減非必要開支，加大促銷售、抓回款、保交付力度，加快處置項目資產，力求盡早完成兌付。

奧園周五收市跌11.9%，收報1.78元。

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責任編輯︰梁浩碩