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【內房危機】奧園理財逾期兌付後發公開信致歉　加快處置項目資產、力求盡早完成兌付

股市 09:11 2021/12/03

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【內房危機】奧園理財逾期兌付後發公開信致歉　加快處置項目資產、力求盡早完成兌付

中國奧園  （03883）  就近期公司擔保的部分投資產品出現逾期兌付發公開信，向投資人致歉，並承諾一分不少地兌付投資人的本金和利息，表示會加快處置項目資產，力求盡早完成兌付。

奧園於「致投資人的一封信」中稱，截至目前，公司相關的基金和定融產品總額約60億元人民幣，第三方公司管理的定融產品約24億元人民幣。奧園稱，現已初步製訂了現金分期和實物資產兌付方案。除合同約定本息堅決足額兌付，追加總貨值不低於90億元人民幣的優質物業資產用於實物兌付外，對於延期兌付的本金，將按照年化6%利率向投資人支付逾期利息。

為保障和加快兌付進度，公司鎖定部分銷售價格好、流速快的優質項目，銷售回款歸屬於集團歸集權益部分的30%或項目處置後淨現金流的30%，歸集到投資產品還款監管專戶，專項用於本息兌付。

奧園表示，盡管受國際評級機構頻繁下調評級等因素影響，企業陷入短期資金流動性困境，但是有信心，有決心，多措並舉全力保障生產經營有序開展，同時嚴控行政預算、縮減非必要開支，加大促銷售、抓回款、保交付力度，加快處置項目資產，力求盡早完成兌付。

【內房危機】奧園公布60億人幣理財產品兌付方案　設現金分期及實物資產兌付

【內房危機】奧園承認或處置境外物業包括加拿大及澳洲項目　據報正洽售葵涌活化工廈「奧創中心」

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國奧園（03883）

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