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【職場文化】未來職場設計涉及3大元素　共創+連繫+重置

商業 09:30 2021/12/03

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咖啡品牌Nespresso港澳地區總經理林治平（左）與辦公室設計品牌M Moser Associates總監梁永成均表示，疫情重塑企業員工對辦公空間的定義，更重視凝聚團隊合作力量。（梁偉榮攝）

疫下新常態令辦公空間的角色及定義隨之轉變，咖啡品牌Nespresso早前「踩過界」，夥辦公室設計品牌M Moser Associates策展，與業界探討未來的工作場所。

針對未來工作模式及辦公空間設計，企業該採取甚麼策略，來提升團隊營運效率？

主攻B2B銷售的Nespresso Professional指出，香港有65%的商業領袖計劃，為混合辦公模式重新設計辦公室空間。過去一年，在家工作更普及與趨靈活，令企業意識到工作中，面對面溝通的重要價值。

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關注員工身心 培養團隊默契

而員工在工作間一起飲咖啡閒聊小歇，不僅是簡單的信息交流，亦在無形中拉近同事間的距離，凝聚團隊合作力量。

Nespresso港澳地區總經理林治平（Justin），與辦公室設計品牌M Moser Associates總監梁永成（Wing）均表示，現時企業及員工更需要了解回到辦公室的意義，在採用新科技方案的同時，亦需要針對各階層的員工提出適切技術支援，以及革新辦公政策等，助培養團隊默契及連繫，同時關注員工的身心健康。

雖然各企業對於未來職場環境的設計方案各有不同特色，但梁永成認為，當中有3大元素尤其重要，包括：

  • Co-create（共創）
  • Connect（連繫）
  • Reset（重置）

他指，這些辦公空間設計元素與員工的心理健康，促進團隊合作等方面，息息相關。

他認為，其中以Co-create為相對嶄新的職場文化，因為企業員工在疫情之下，已不再如在傳統辦公室般，各自做着結果導向型的工作。在Connect方面：

企業亦需要思考為何要重返辦公室，如何善用辦公環境，有效培養默契及連繫，同時提升工作效率。

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改革「living lab」 引數碼方案

舉例指，近年開始有海外企業將辦公室改革為「living lab」（未來辦公空間實驗室），引入不同智能、數碼化方案。該辦公室設計品牌位於深圳的分部亦仿效其做法，推出設有視像會議室、AR體驗、禪歇空間等的未來辦公空間實驗室。

他又留意到，另有不少企業善用空間環境，發展餐飲策劃（Food and Beverage）元素，助連繫員工。例如早前有新加坡酒商的辦公室也走fusion路綫，一走入該辦公室環境彷似置身酒吧，當中設有品酒空間，並開放予員工於周末聚會。

針對Reset方面，林治平形容，過去近一年多疫情是充滿壓力的經歷，Nespresso於疫情初期已部署推行靈活辦公模式，以及透過「Clear Desk Policy」改革辦公室環境，期望為辦公室員工提供更合適的工作空間。

先做基礎設施 保工作資源足

他更留意到，每位員工對於安全及舒適的工作環境定義各有不同，因此該品牌亦有針對不同需要提供支援。舉例指：

對於緊守前綫崗位的營銷部門員工而言，他們相對則重店內是否有足夠防疫物資。Office同事則分別有希望回到辦公室的，以及在家工作，方便照顧家人。並且溫馨提示員工互相尊重，注意彼此之間的工作與生活界綫。

此外，雖然各企業可以採用的科技方案或因成本因素存有限制，不過他又指出：

需要先做好基礎設施、技術。

他表示，該品牌在疫情初期曾經因為VPN連接負載過重，短暫阻礙各部門運作。幸好其IT團隊能迅速協助分流，確保員工的connectivity（連通性）及有充足資源工作。

記者：張寶燕

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