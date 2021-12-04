【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）

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滴滴（美：DIDI）準備由美國改到香港上市，加上美國證交會通過實施新規，要求企業交出審計底稿，以及披露是否採用VIE（可變利益實體）架構，證明不是由外國政府控制等，令市場憂慮中概股的退市風險，觸發又一輪拋售。阿里巴巴 （09988） 美股較港收市價低9%；騰訊 （00700） ADR低港逾4%。夜期收市急挫405點，收報23380點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 阿里巴巴美股 109.12 -8.6% 騰訊ADR 442.57 -4.3% 美團ADR 228.07 -5.4% 小米ADR 19.26 -2.0%

據彭博引述中央電視台報道，國務院總理李克強在視頻會見IMF總裁時表示，中國將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度。

中央對上一次降準，是先於7月7日（周三），由李克強主持的國務院常務會議，提出適時運用降準等貨幣政策工具，並於7月9日（周五）晚正式宣布降準。

北水全日吸資擴至33.6億元，為連續第8日淨流入港股。北水淨吸美團 （03690） 近9億元，中國電力 （02380） 及快手 （01024） 分別吸資約5億元；繼續流出建行 （00939） 及東岳 （00189） 逾1億元。

北水走勢

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中概股受壓，港股未能承接美股升勢，大市低開113點後，跌幅曾擴大至逾300點，其後跌幅收窄，午後一度倒升，恒生指數收報23766點，跌22點，成交1659億元。恒生科技指數跌1.5%，報5925點。港交所 （00388） 逆市升逾4%，滙豐 （00005） 升近2%；ATM分別跌逾2%。

＊重溫《ET講股通》－梁耀康：中概股風暴＊【按此速睇－附time code】

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【中概股風暴】美SEC正式實施《外國公司問責法案》 中概股憂被除牌

即市走勢︰

【03：00】夜期收市急挫405點，收報23380點。

【23：00】夜期約跌400點

【19：58】據中央電視台報道，國務院總理李克強在視頻會見IMF總裁時表示，中國將適時降準，夜期升16點

【18：30】夜期跌70點

【16：10】恒生指數收報23766點，跌22點，成交1659億元。恒生科技指數跌1.5%，報5925點。港交所 （00388） 逆市升逾4%，滙豐 （00005） 升近2%；ATM分別跌逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌72點，報23716點。

【15：36】港股尾市跌約105點，報23682點；科指跌1.5%，報5927點。

【15：07】藍籌新貴潤啤 （00291） 尾市升0.6%；新奧能源 （02688） 跌0.3%；京東 （09618） 、網易 （09999） 分別挫半成。

【15：00】上證升0.9%，深證升0.9%；創業板指0.3%。

【14：40】大市最新跌約30點，報23758點；科指跌1.4%，報5930點。

【13：48】航空股造好，國泰 （00293） 升逾2%；南航 （01055） 、國航 （00753） 升近4%；東航 （00670） 升近6%。

【13：41】恒指午後轉升，最新升約5點，報23793點。

【13：39】港交所 （00388） 升逾4%，高見450.6元。

【13：38】期指率先轉升約10點。

【13：34】恒指跌幅收窄至約70點，報23717點；科指跌1.6%，報5921點。

【13：26】港交所 （00388） 升幅擴大至近3%，高見444.4元，成交11.5億元。

【13：23】大市跌幅略收窄至約145點，報23643點。

【13：12】【新股IPO】4隻新股招股 雍禾醫療今截孖展、孖展超購63倍 國際配售提早一日截飛（不斷更新）

【13：11】恒指季檢變動將於收市後生效，藍籌新貴京東 （09618） 跌逾7%；網易 （09999） 跌近7%；潤啤 （00291） 跌近0.5%；新奧能源 （02688） 暫無升跌。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍

【13：01】恒指午後初段跌約170點，報23618點；科指跌2.2%，報5882點。

【13：00】港交所 （00388） 逆市升逾2%，高見443.6元。

【12：53】恒指黑期跌約137點，報23628點。

【12：00】恒生指數半日跌176點，報23612點，成交773億元。恒生科技指數跌2.3%，報5878點。中概股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%再創新低，快手 （01024） 、京東 （09618） 跌7%；友邦 （01299） 跌逾2%破底，滙豐 （00005） 逆市升2%。

【11：53】滙豐 （00005） 最新升2%，高見44.95元，挑戰45元關口。

【11：52】【異動股】碼頭股炒高 招商局港口急升一成半

【11：42】【比亞迪1211】傳比亞迪電池獲豐田中國新推小型電動車使用 惟股價仍挫約4%

【11：31】恒指中午收市前跌225點，報23563點；科指跌2.5%，報5866點。

【11：31】上證半日升近0.6%；深證升0.2%；創業板指跌0.5%。

【11：26】比亞迪 （01211） 跌近5%，跌穿300元水平，低見290元；吉利 （00175） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌0.4%。

【11：09】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近半成，破底低見116.6元。

【11：06】創維 （00751） 逆市升近一成，高見5.15元。

【11：02】恒指最新跌約260點，報23528點；科指跌2.4%，報5874點。

【10：43】電力股逆市向上，昨宣布配股的中國電力 （02380） 股價今早反彈近4%；潤電 （00836） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：33】【中概股股災】滴滴啟動美國退市 港中概股齊挫、阿里巴巴跌穿120元

【10：28】美團 （03690） 跌逾4%，低見236.8元；阿里巴巴 （09988） 跌近4%，破底低見117.7元；騰訊 （00700） 跌逾2%，低見460.6元；小米 （01810） 跌逾1%，低見19.18元。

【10：14】有報道指通關每日名額以1千起步，爭取新春加至5000，濠賭股逆市揚，銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升4%；美高梅 （02282） 升半成；永利 （01128） 升近3%；澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 升逾3%。

另外，太陽城 （01383） 升逾33%；凱升 （00102） 升逾14%。

【10：07】聯想 （00992） 股價逆市造好，早市升逾4%，高見8.3元。

【10：04】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約240點，報23548點，今早曾低見23451點。

【09：58】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底低見118.5元；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌1%。

【09：55】雷蛇 （01337） 股價反彈4%，高見2.58元。

【09：52】招商局港口 （00144） 逆市升一成，高見13.96元。

【09：50】中國11月財新服務業PMI為52.1，低於預期的53及前值的53.8。中國11月財新綜合PMI為51.2，前值為51.5。

【09：46】太陽城集團 （01383） 逆市反彈25%，高見0.16元。

【09：44】京東 （09618） 跌半成；嗶哩嗶哩 （09626） 跌6%，破底低見455.8元；快手 （01024） 跌逾4%；網易 （09999） 跌逾7%；百度 （09888） 跌近3%。

【09：42】小鵬汽車 （09868） 跌逾9%；理想汽車 （02015） 跌逾8%。

【09：41】大市早段跌近300點，跌至23500點水平。

【09：40】友邦 （01299） 跌幅擴大至逾3%，破底低見80元，成交3.5億元。

【09：35】奧園 （03883） 早段跌幅擴大至逾12%，破底低見1.76元。

【09：34】昨日午後炒上的思摩爾 （06969） ，股價今早回吐近8%，低見47.4元。

【09：33】市場憧憬中概股轉在港上市，港交所 （00388） 逆市向上，升近0.4%，高見434.8元。

【09：32】友邦 （01299） 跌逾2%，破底低見80.6元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後跌幅擴大至逾2%，低見119.1元再創本港上市後新低。

【09：27】【中概股退市】滴滴：將從紐交所退市並擬赴港上市

【09：24】奧園 （03883） 低開近7%，開報1.88元破底。

【內房危機】中國奧園：總額6.5億美元融資被要求償還 未與債權人達成協議

【09：21】恒生指數開報23675點，跌113點。恒生科技指數跌1.1%，報5948點。滙豐 （00005） 逆市向上，股價高開1%；ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌1%。

【09：14】期指開報23619點，跌121點或0.5%。

【09：12】【內房危機】奧園理財逾期兌付後發公開信致歉 加快處置項目資產、力求盡早完成兌付

【08：41】恒指黑期跌約67點，報23699點，道指期貨跌36點，報34602點。

【08：30】【盈喜】富智康預計年度轉虧為盈 毛利率、營利率按年改善

【07：46】【內房危機】佳兆業︰票據發行交換要約及同意徵求失效 將探討解決方案、不保證能於到期時履行還款責任

【07：45】港股ADR收報23654點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.66元，較港收市價高0.66元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報465.25元，較港收市價低8.35元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.83元，較港收市價低3.77元或3.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登稱，預料聯邦政府不會在周五（3日）停擺。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，不會出現停擺事件，道指升617點，收報34639點；標指升64點，收報4577點；納指升127點，收報15381點。

【開市9點半】中概股退市恐慌 阿里美股再失120關 騰訊ADR急跌

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責任編輯︰梁浩碩