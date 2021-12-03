【港股市況】恒生指數低開113點　滙豐逆市升1%、ATM跌1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，道指升617點，至於港股未能承接美股升勢，大市低開百點。恒生指數開報23675點，跌113點。恒生科技指數跌1.1%，報5948點。滙豐 （00005） 逆市向上，股價高開1%；ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌1%。

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焦點新聞︰

【中概股風暴】美SEC正式實施《外國公司問責法案》 中概股憂被除牌

即市走勢︰

【09：27】【中概股退市】滴滴：將從紐交所退市並擬赴港上市

【09：24】奧園 （03883） 低開近7%，開報1.88元破底。

【內房危機】中國奧園：總額6.5億美元融資被要求償還 未與債權人達成協議

【09：21】恒生指數開報23675點，跌113點。恒生科技指數跌1.1%，報5948點。滙豐 （00005） 逆市向上，股價高開1%；ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌1%。

【09：14】期指開報23619點，跌121點或0.5%。

【09：12】【內房危機】奧園理財逾期兌付後發公開信致歉 加快處置項目資產、力求盡早完成兌付

【08：41】恒指黑期跌約67點，報23699點，道指期貨跌36點，報34602點。

【08：30】【盈喜】富智康預計年度轉虧為盈 毛利率、營利率按年改善

【07：46】【內房危機】佳兆業︰票據發行交換要約及同意徵求失效 將探討解決方案、不保證能於到期時履行還款責任

【07：45】港股ADR收報23654點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.66元，較港收市價高0.66元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報465.25元，較港收市價低8.35元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.83元，較港收市價低3.77元或3.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登稱，預料聯邦政府不會在周五（3日）停擺。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，不會出現停擺事件，道指升617點，收報34639點；標指升64點，收報4577點；納指升127點，收報15381點。

【開市9點半】中概股退市恐慌 阿里美股再失120關 騰訊ADR急跌

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責任編輯︰梁浩碩