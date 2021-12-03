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【內房危機】佳兆業︰票據發行交換要約及同意徵求失效　將探討解決方案、不保證能於到期時履行還款責任

股市 07:40 2021/12/03

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【內房危機】佳兆業︰票據發行交換要約及同意徵求失效　將探討解決方案、不保證能於到期時履行還款責任

佳兆業 （01638） 此前就12月7日到期未償還本金額4億美元的現有票據，提出交換要約。佳兆業最新公布，截至屆滿期限，收到有效交回的現有票據低於最低接納金額。由於最低接納金額為交換要約及同意徵求的條件，而有關條件未獲達成，故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。

佳兆業提票據發行交換要約　下月到期、若未能實行或無法償付，詳情請看【下一頁】

佳兆業表示，現有票據將於12月7日到期。截至公告日期，本金總額為4億美元的現有票據仍未償還。公司一直與若干現有票據持有人的代表進行討論。於公告日期，概無訂立任何具法律約束力的協議。

為緩解當前的流動性問題，並為所有持份者達成一個最佳解決方案，正評估並密切監察集團的財務狀況及現金狀況。其將探討切實可行的解決方案（包括但不限於重續及延長借款以及出售資產）。概不保證公司能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任。

佳兆業指，倘未能於其到期時償還現有票據或與其持有人就替代安排達成協議，其將對集團的財務狀況造成重大不利影響。

【內房危機】佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期

【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式　出售星島及佳兆業美好可換股債券是潛在選項

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 佳兆業集團（01638）

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