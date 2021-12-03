【ET財經早點1分鐘】道指抽升617點 耶倫：可能降低關稅有助壓抑通脹

雖然美國披露第二宗omicron病例，但股市在波音及高盛帶動下強力反彈，道指升617點。

道指成份股波音在中國批准737Max復飛後，股價急升近百分之8。不過，蘋果通知供應商在假期期間需求減弱， 股價微跌1美元

阿里美股低3% 夜期跌165點

美國證監要求美國上市的中國企業， 必須公開他們是否受國家控制或擁有的企業，以及提供審計證明資料，使中企的披露情況與其他美企一致。

恒指夜期收市前1小時突然急跌，以全日低位收市，收市跌165點。

阿里巴巴 （09988） 美股再失120元關，低港收市價百分之3； 騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR低百分之2.

耶倫：可能降低關稅有助壓抑通脹

美國財長耶倫表示，美國經濟強勁，可能會促使加息，對全球和新興市場總體來說都有利。但強調何時加息是由聯儲局決定，並稱在擔任儲局主席期間，學會了避免加息給市場帶來意外。

耶倫表示，準備放棄通脹是「暫時性」的說法，刺激措施及疫情也是原因。

勞動力短缺開始為工資帶來上漲壓力，認為降低一些關稅，可能有助壓抑通脹，但無法改變所有問題，正關注價格和工資走勢，尋找美國經濟過熱跡象。

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