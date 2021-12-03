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【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:10 2021/12/03

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港股上日略有反彈，但市場利淡消息仍未全消，美股外圍仍然反覆。港股今日會往哪裡走？儲局加息步伐料加快，息口敏感股上日普遍造好，是否開始起動？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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*重溫上日《ET開市直擊》*

 

欄名 : ET開市直擊

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