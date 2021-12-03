【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:10 2021/12/03 分享： 港股上日略有反彈，但市場利淡消息仍未全消，美股外圍仍然反覆。港股今日會往哪裡走？儲局加息步伐料加快，息口敏感股上日普遍造好，是否開始起動？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入：HKET財經台 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/12/02 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 2021/12/02 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 2021/12/01 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 2021/11/30 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 2021/11/29 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 金融 WhatsApp TSA 加息 敏感 港股 股票 美股