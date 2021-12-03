【開市9點半】阿里騰訊ADR較港收市價跌　中國奧園再惹內房違約隱憂

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中資科技股弱勢，阿里巴巴（09988）美股及騰訊（00700）ADR較港收市價下跌。阿里昨收報122.6元，較去歷史高位317.14元累跌6成，市值蒸發逾4萬億元。科技股近日跌勢，首先是與內地傳禁VIE海外上市有關，雖中證監其後否認，但未釋除市場疑慮，其後是今晨美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，美國上市的外國公司，如果不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。。中國奧園（03883）被要求償還本金總額約6.512億美元融資，但與債權人未達成協議，再惹內房違約隱憂。

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港股ADR及美股收市情況：

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