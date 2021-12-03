  • 15°C
香港時間 : 20211203日 (五) 07:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】阿里騰訊ADR較港收市價跌　中國奧園再惹內房違約隱憂

股市 06:45 2021/12/03

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

中資科技股弱勢，阿里巴巴（09988）美股及騰訊（00700）ADR較港收市價下跌。阿里昨收報122.6元，較去歷史高位317.14元累跌6成，市值蒸發逾4萬億元。科技股近日跌勢，首先是與內地傳禁VIE海外上市有關，雖中證監其後否認，但未釋除市場疑慮，其後是今晨美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，美國上市的外國公司，如果不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。。中國奧園（03883）被要求償還本金總額約6.512億美元融資，但與債權人未達成協議，再惹內房違約隱憂。

1.【阿里股價】阿里巴巴險守120元　為何沽壓沉重？

2.【電子煙股】內地諮詢電子煙管理辦法　思摩爾由跌抽升14%市值重上3000億、霧芯科技盤前升近兩成

3.【內房危機】中國奧園：總額6.5億美元融資被要求償還　未與債權人達成協議

4.【恒大危機】恒大計劃轉讓A股嘉凱城4%股權、涉1.45億人幣　償還中信證券質押債務本金

5.【新股IPO】傳中證監收緊VIE架構　彭博列十大潛在回流股、除了拼多多還有......

6.【東亞賣產】東亞據報考慮出售旗下藍十字保險業務　發言人：不評論市場傳言

7.【高息股攻略】友邦預測股息率2.16厘　富瑞：近期下跌帶來買入機會

8.【AAPL】蘋果據報告知供應商iPhone 13需求減弱

9.【美股焦點】股市名嘴：Nvidia有朝一日市值達10萬億美元

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】張憶東料港股跨年度反彈　薦三大投資方向
2021/12/02
【開市9點半】張憶東料港股跨年度反彈　薦三大投資方向
【開市9點半】阿里美股較港插逾2%　今早勢創新低　交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球
2021/12/01
【開市9點半】阿里美股較港插逾2%　今早勢創新低　交銀洪灝：港股明年大概率跑贏環球
【開市9點半】濠賭股調整料短暫　太陽城今復牌　景順稱股市不會回到黑暗時刻
2021/11/30
【開市9點半】濠賭股調整料短暫　太陽城今復牌　景順稱股市不會回到黑暗時刻
【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩　ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股
2021/11/29
【開市9點半】美團料外賣交易量增速續放緩　ADR挫半成；周焯華受查或拖累博彩股
【開市9點半】維他奶：內地銷售持續恢復　加強「雙11」推廣、邀地方政府參觀　兩款新產品受消費者喜愛
2021/11/26
【開市9點半】維他奶：內地銷售持續恢復　加強「雙11」推廣、邀地方政府參觀　兩款新產品受消費者喜愛
港股 ADR 美股 阿里巴巴 騰訊 阿里巴巴－SW（09988） 中國奧園（03883）

上一篇文章

【中概股風暴】美SEC正式實施《外國公司問責法案》　中概股憂被除牌

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【美股收市】拜登料政府避停擺 道指勁彈617點 美強制中企披露國有控股
【美股收市】拜登料政府避停擺 道指勁彈617點 美強制中企披露國有控股
【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港3%　再失120關　夜期倒跌165點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款