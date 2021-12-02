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【山地悠遊人生@iM網欄】歐洲最窮-摩爾多瓦

名人薈萃 08:00 2021/12/02

分享：

摩爾多瓦， 歐洲最窮的地方

 

最近一則新聞：俄羅斯公司提高天然氣價格，摩爾多瓦 Moldova 不願支付， 在沒有新協議的情況下，俄羅斯減少了能源供應，隨即令摩爾多瓦進入為期30天的國家緊急狀態。摩爾多瓦天然資源貧乏， 到目前為止，摩爾多瓦100%的天然氣供應來自俄羅斯。

頭一次純粹為了在護照上多蓋一個章而去的國家就是摩爾多瓦

說起摩爾多瓦，如果對地理不太熟悉，對這個國家基本上是沒有印象的。那年我從土耳其出發，從陸路過境保加利亞，羅馬尼亞、摩爾多瓦、烏克蘭， 一路玩到波蘭。持續5個月的旅程，身心疲累，東歐的食物單調， 文化差異不大， 加上天氣越來越冷，幾乎不想走動。 為了實現環遊世界每個國家，就算對某些國家不感興趣，就算再不願意去也得去， 目的只是為了在護照上多蓋一個章。 我頭一次純粹為了剔除名單而去的國家就是摩爾多瓦， 歐洲最窮的地方！

 

摩爾多瓦是東歐中南部一個內陸小國， 跟羅馬尼亞和烏克蘭接壤，面積約為3.4萬平方公里， 約350萬人口。為前蘇聯成員，1991年脫離蘇聯獨立。摩爾多瓦地理位置不佳，當年蘇聯從未重視過它。摩爾多瓦經濟以農業為主，工業基礎薄弱。工業嚴重依賴國外能源供應， 缺乏原材料和技術支持。現在的摩爾多瓦主要經濟來源依靠農業，國土面積的80%是農地，農業和農產品加工佔GDP的60%，全國有46%以上的勞動人口從事農業生產。20年來， 這個小國的經濟不但沒有發展，反而迎來了深度衰退。加上能源短缺、經濟調控失當、 國內地區局勢不穩定。 至今，摩爾多瓦仍然是歐洲最貧困的國家。

 

當年我在羅馬尼亞上網搜尋摩爾多瓦的旅館時，發現沒有資料，無法預訂住宿。 從羅馬尼亞坐火車到摩爾多瓦，過關不用下火車，兩邊關員上車蓋章，可是要等超過2個小時，摩爾多瓦警察問我一堆問題，把我的護照從頭翻到尾， 驗屍一樣翻了兩次，然後告訴我要檢查我的護照，就把護照拿走了，差不多一個半小時後，他回來要我簽一份文件，上面只有當地語言， 到現在我也不知道內容是什麼。

摩爾多瓦警察問要我簽一份不知道內容的文件

我塑料瓶裝的啤酒， 2.5升的啤酒比水還要便宜

下了火車， 到處打聽住宿的地方，會說英語的人不多，根本沒有青年旅館或廉價旅館，最後在一家酒店落腳， 整家酒店就是1960年代佈置，古老的電視、電話、窗簾。放下行李出去閒逛， 街上行走的車子和公車都是老古董。當地社區擺滿賣二手貨的地攤， 除了藥房， 沒有商場， 沒看見大型超市，小店裡大部份貨物都是酒類。我第一次看到塑料瓶裝的啤酒， 一瓶2.5升的啤酒比水還要便宜。

整家酒店就是1960年代佈置，古老的電視、電話、窗簾

當地社區擺滿賣二手貨的地攤

街上行走的公車都是老古董

Chisinau bere(beer), 首都叫基希納烏（Chisinau），跟首都同名的啤酒！

報告顯示，白俄羅斯人均每年飲酒17.5升。摩爾多瓦排在全球第二位，每人每年喝16.8升酒。 第三名英國的指標為15.4升。 俄羅斯位居第四，人均喝酒15.29升。

。 酗酒已經成為一個嚴重的社會問題，酒是每個摩爾多瓦人的必須品，他們每天很享受喝一點點感覺，甚至整日都是醉生夢死的狀態，每天拿著一桶兩升的啤酒。 

摩爾多瓦葡萄酒

主要原因是酒價低，最受歡迎的是摩爾多瓦的白蘭地 Divin。葡萄酒是這個國家的支柱產業，很多村子裡都有酒莊。 摩爾多瓦葡萄酒主要的市場是歐洲，酒價低於俄羅斯和西歐各國， 也是摩爾多瓦人引以為豪的，而且物美價廉，最有名的 Purcari 酒莊， 英女王曾經連續五年選此酒。

鐵路為前蘇聯遺物， 每天都有火車直達莫斯科、聖彼得堡、 烏克蘭基輔、羅馬尼亞布加勒斯特等城市

 

摩爾多瓦美女多，更有「美女之都」的稱譽，大多數是混血的產物， 由於民族交融普遍，羅馬尼亞、摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭等民族在此都能找到。 可悲的是，據統計，小小的摩爾多瓦竟有40萬妓女，占該國女性總人口的20%。也就是五分之一的女性淪為性從業者！人販子更以出國工作高薪作為誘餌，誘騙涉世未深的年輕美女到國外，最後被迫淪為妓女。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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