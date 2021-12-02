【C家教路@iM網欄】​​​新冠變種Omicore席捲全球 大幅利好新冠抗疫板塊

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11月30日，白宮首席醫學顧問安東尼.福奇博士通報最新新冠O
然而輝瑞卻對自己現有疫苗充滿自信。
面對兩家抗疫巨頭不同的表態，
Moderna 表示，它可以在 60至90 天內提供初始批次的變體特定加強劑，而輝瑞表示它可以在 6 周內調整疫苗並在 100 天內提供初始批次。兩家公司都必須向監管機構申請新的 EUA，但所需的免疫原性研究可以迅速完成。
除了疫苗以外，抗體板塊也受變種疫情利好。根據 Jesse Bloom 實驗室的數據，Adagio (ADGI) 為它對 Omicron 具有非常強大的配置，並且具有更好的特性（例如半衰期長）。 Vir和 AstraZeneca 也有保留對 Omicron 中和的抗體。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—
作者_李浩德簡介：
有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。
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撰文 : 李浩德
欄名 : C家教路