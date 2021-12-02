【C家教路@iM網欄】​​​新冠變種Omicore席捲全球 大幅利好新冠抗疫板塊



11月30日，白宮首席醫學顧問安東尼.福奇博士通報最新新冠O micron變種病毒迄今已在全球20多個國家/地區出現，共計 226例病例。同日，Moderna的首席執行官稱目前Omic ron已經遍布全球，並稱現有疫苗在對付 Omicron 方面的效果將遠不如早期的冠狀病毒株， 警告製藥公司可能需要幾個月的時間才能大規模生產新的特定變種疫 苗。



然而輝瑞卻對自己現有疫苗充滿自信。 其稱根據目前對疫苗背後機制和變體生物學的了解， 並認為即使感染了 omicron 變體，免疫後的人也會對嚴重疾病有高水平的保護，簡而言之就是B ioNtech不需要額外研發新疫苗也可以應對變種。



面對兩家抗疫巨頭不同的表態， 筆者個人的觀點是現有的新冠疫苗對變種依舊有效， 但是有效性會下降。所以長期來講對疫苗公司而言是利好， 因為既不影響現存加強針的銷售，又給了新冠疫苗公司研發和銷售“ 新產品”的機會。



Moderna 表示，它可以在 60至90 天內提供初始批次的變體特定加強劑，而輝瑞表示它可以在 6 周內調整疫苗並在 100 天內提供初始批次。兩家公司都必須向監管機構申請新的 EUA，但所需的免疫原性研究可以迅速完成。 摩根預測兩家公司一起可以在 2022 年生產高達約 6B + 的補充劑。如果廣泛需要助推器， 新的疫情將為兩家公司都可以帶來額外 200億至500億美元的額外收入。



除了疫苗以外，抗體板塊也受變種疫情利好。根據 Jesse Bloom 實驗室的數據，Adagio (ADGI) 為它對 Omicron 具有非常強大的配置，並且具有更好的特性（例如半衰期長）。 Vir和 AstraZeneca 也有保留對 Omicron 中和的抗體。



作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有輝瑞 (PFE) 的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https:/ /www.facebook.com/ pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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