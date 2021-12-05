【宏觀術數@iM網欄】「不如我哋由頭嚟過」 回憶兩顆巨星的時代

上兩期分析過12月4日今年最後一次日蝕，談及是次日蝕主要可見地點在南美洲南部福克蘭群島及南極洲一帶地區，過往亦分析過去年12月份日蝕，影響地點在南美洲的亞根廷、智利一帶為主，兩者雖然屬於不同的沙羅周期，但從發生的時間和地點卻好像冥冥中暗示著玄機。事實上阿根廷去年日蝕前傳來一代球星馬納當拿的死訊，今年日蝕前又有名稱和太陽有關的博彩集團首腦出事，於術數而言天象、物候和事件相繼出現無須要因果關係，更多時相類事件偶然發生，時序出現上又特別巧合，都仿似互相帶關連，就有點似榮格所言的「同時性」現象。而古人靜觀萬物，從消息中找到未來玄機稱為「觸機」。其中最著名的當為宋代易學家邵雍先生，其所述《觀梅心易》就起源於他某次偶爾見有雀鳥相爭而倒地，起易數算出隔天會有少女因採花而傷股因而命名其術。兩件事情之間似沒有關連，惟先後發生又可以有數得計出來才夠玄奇！

今次想從觀影角度談一下類似玄機，或對未來有所啟示。日謙上周巧合看了兩套電影，分別是於0年代於阿根廷取景拍攝的《春光乍洩》4K復刻版和香港傳奇女藝人《梅艷芳》。《春光乍洩》以張國榮和梁朝偉為主角，而梅艷芳則回顧梅姐奮鬥成功和人生歷程，都帶出了香江盛世風光令人緬懷。說到玄學有關的巧合，張國榮和梅艷芳都是熱愛香港的天皇巨星，亦同時在2003年殞落，當年又正值沙羅周期（152）日蝕，和今年同一系列，星占上每有關連。社會上兩人先後離去他們歌影迷固然傷感，當其時2003年初香港也受到「沙士SARS」大流行而苦不堪言，社會百業蕭條。轉瞬間18年過去，今日全球亦正受新冠肺黨肆虐， 歷史仿彿跑了一大圈後，仿佛回到原位帶來無限滄桑，人面已全非。

《梅艷芳》戲中情節感人，說到「梅姐」雖知患重病仍心繫香港，不惜一切堅持完成籌款和為醫護人員打氣的「1:99」演唱會，並揚言自己已嫁給了舞台，為其歌唱傳奇寫下完美告號，回首今日，新冠肺炎又來新變種（Omicorn），1:99何時能了還是未知之數，對外開關或經濟重啟又再蒙上陰影，恆指近日一再下瀉，到底日蝕黑暗何時重光，不禁令人懷念當日仍有梅姐、「哥哥」的日子。

2003年和今次12月4日日蝕除屬於同一周期外，按照玄空飛星計算2003癸未年為七運之最後一年，迎接著八運來臨；光陰如煙八運又快走完，2023年便會到了最後一年，以往說過九運其實已悄然到臨，於元運之末世道人心，甚至重要人物每多變動離去，以符合新天運更新變革，這兩三年要變的應還不少，是否就如電影中「哥哥」（何寶榮）的對白「不如我哋由頭嚟過」，抑或很多事情已是回不了頭。

談到阿根廷、福克蘭群島日蝕，年長港人容易回憶起1982年英國和阿根廷因領土之爭不惜開戰。有趣的是近月Nexflix 皇冠談到那個年代及人物如戴妃及戴卓爾夫人等，終於惹起英國皇室不滿，觀眾在期待著新一季期間，電影又於這個月上映《史賓沙Spencer》，突然陳年話題又炒作起來。

本擬想分析八、九運香港基建對風水的影響，礙於篇幅又既然談及觸機，不若看看焦氏易林例起卦對近期經濟投資市場有何啟示，起卦以小雪節大過卦值日變水雷屯，斷語卻很好理解：

大過之屯： 『涉塗履危，不利有為。安坐垂裳，乃無灾殃。門戶自開，君憂不昌。』

這斷語詩句很好理解，是利靜守待時機，不宜妄動，自然有利無害。卦理則源自變卦中的坎卦為危險，震卦為涉、為塗，動則有咎的意思。似乎和上期談及木星12月29日進入雙魚座有異曲同工之意。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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