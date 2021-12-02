【電動車資訊】Nissan加速電動車發展 計劃5年內推出23款電動車型

Nissan（日產）汽車公司近日發布未來 5 年戰略計畫，宣佈將會投入2 兆日圓（大約176億美元）以研發油電車和純電車的相關技術，當中包括平台、驅動和電池，並在未來 5 年內推出 23 款全新電動車型，當中有 15 款是純電動車。

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Nissan的目標希望在 2026 年前，將日本市場新車銷售的 55% 電動化，中國市場為 40%。美國市場希望 2030 年達成 40% 電動化。日產汽車公司首席執行官內田誠表示：「Nissan 的目標是打造出成本更合理、更安全的純電車，縮小燃油車跟純電車的成本對比。」

據了解，日產汽車正在研究在鋰離子電池中引入無鈷技術，相較目前所使用的電池，預期成本會減少 65%，官方預計會在2028 年實裝，到了2050 年，產品生命週期將能達成碳中和的目標。

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記者：鄭日棱