  • 18°C
香港時間 : 20211202日 (四) 22:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】港交所推淨零排放指引　STAGE新設股票ESG數據欄目

股市 21:32 2021/12/02

分享：

【可持續發展】港交所推淨零排放指引　STAGE新設股票ESG數據欄目

香港交易所 （00388） 公布兩項新舉措，支持企業及投資者實踐可持續發展理念，促進區内實現淨零排放轉型，包括刊發企業淨零排放實用指引，協助企業制定淨零排放計劃，以及在可持續及綠色交易所（STAGE）推出新欄目，展示香港上市公司ESG指標，首階段有逾600家股份參與。

港交所指，STAGE產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，現新增「股本證券」欄目，展示香港上市公司的ESG指標，相關數據主要由恒生指數、MSCI及標普全球3家ESG數據供應商提供。港交所表示，新欄目讓投資者在投資決策時可對比不同行業公司的綜合ESG評級，提高可持續金融市場訊息透明度，增強相關市場教育及推動更多持份者參與。

港交所料2050年前達致淨零排放 加入國際聯盟推動低碳，可見【下一頁】

在企業淨零排放實用指引，港交所表示，指引為企業介紹了制定淨零排放計劃的關鍵步驟，讓其從溫室氣體排放角度了解公司自身當前的狀況、未來希望達到的目標以及如何達標，引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，港交所在全球金融市場及社區中都擔當着重要的角色，港交所希望可以在可持續發展中發揮作用，支持持份者以至社會各界應對氣候挑戰，鼓勵所有企業和投資者加入可持續發展行列。

企業淨零排放指引STAGE資料庫

相關文章：

【資源股】港交所據報審查俄鋁分拆高碳資產計劃

【可持續發展】港交所：企業上市前需考慮氣候變化風險

【碳中和】港交所：碳排放以及碳抵銷產品對低碳轉型至關重要 將推出一系列產品滿足需求

編輯：麥德銘

港股 ESG 可持續發展 香港交易及結算所有限公司 香港上市公司 香港 香港交易所（00388）

上一篇文章

香港ACCA前會長黃耀傑當選ACCA全球理事會成員

下一篇文章

【新股IPO】瑞爾集團已通過上市聆訊　傳最多集資16億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象
【美股期貨】歐股跌近1%　道指期貨升逾300點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】歐股跌近1%　道指期貨升逾300點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】夜期跌90點　北水連續7日吸資　逾12億掃中國電力（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】夜期跌90點　北水連續7日吸資　逾12億掃中國電力（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款