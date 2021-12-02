▲ 【可持續發展】港交所推淨零排放指引 STAGE新設股票ESG數據欄目

香港交易所 （00388） 公布兩項新舉措，支持企業及投資者實踐可持續發展理念，促進區内實現淨零排放轉型，包括刊發企業淨零排放實用指引，協助企業制定淨零排放計劃，以及在可持續及綠色交易所（STAGE）推出新欄目，展示香港上市公司ESG指標，首階段有逾600家股份參與。

港交所指，STAGE產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，現新增「股本證券」欄目，展示香港上市公司的ESG指標，相關數據主要由恒生指數、MSCI及標普全球3家ESG數據供應商提供。港交所表示，新欄目讓投資者在投資決策時可對比不同行業公司的綜合ESG評級，提高可持續金融市場訊息透明度，增強相關市場教育及推動更多持份者參與。

在企業淨零排放實用指引，港交所表示，指引為企業介紹了制定淨零排放計劃的關鍵步驟，讓其從溫室氣體排放角度了解公司自身當前的狀況、未來希望達到的目標以及如何達標，引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，港交所在全球金融市場及社區中都擔當着重要的角色，港交所希望可以在可持續發展中發揮作用，支持持份者以至社會各界應對氣候挑戰，鼓勵所有企業和投資者加入可持續發展行列。

企業淨零排放指引及STAGE資料庫

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編輯：麥德銘