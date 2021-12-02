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【新股IPO】瑞爾集團已通過上市聆訊　傳最多集資16億

新股IPO 21:04 2021/12/02

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【新股IPO】瑞爾集團已通過上市聆訊 集資額約16億

外電引述消息指，內地口腔醫療服務商瑞爾集團已通過聯交所上市聆訊，集資額約1至2億美元（約7.79億至15.58億港元），摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。瑞爾集團於1999年成立，業務涵蓋普通牙科、正畸及種植牙，並採用瑞爾和瑞泰品牌的雙品牌戰略。

彭博列十大潛在回流股【下一頁】

瑞爾齒科主要針對一線城市中具有高購買力和較大終身價值的富裕患者，而瑞泰口腔則主要針對一線城市和主要二線城市的中產階級消費者，覆蓋地域更廣。若以集團2020年總收入計，集團為中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商，同時為中國第三大民營口腔醫療服務提供商。

收入方面，截止2019丶2020及2021年3月底止，瑞爾集團收入分別為10.8億元、11億元及15.2億元；淨虧損持續擴大，分別為3.04億元、3.3億元及5.98億元；總就診人次分別為106.4萬次、107.6萬次及137.1萬次；客戶複診率（即首次到訪後6個月內再到訪）分別為46%、45%及51%。

截至3月31日，瑞爾集團在中國15個主要一二線城市運營107家醫院和診所。

集資所得將用於業務擴張、建設及優化信息技術基礎設施，進行併購和營運資金所需。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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