【清酒新世界@iM網欄】「備前雄町」和「赤磐雄町」 松本酒造．三

這個星期繼續介紹松本酒造的銘柄「澤屋」的「守破離」系列，讓我簡單介紹給新進來的朋友認識第10代杜氏的松本 日出彥先生，他在東京農大釀造學科畢業，之後到了萬乘酒造即是九平次學習，後來才回到松本酒造擔任杜氏一職，一直都是以「守破離」為首要條件來釀造清酒。上星期介紹了山田錦和五百万石，這星期介紹澤屋まつもと守破離雄町，另外會簡單講述酒米雄町第一代及第二代的分別。

小小的題外話，很多人都知道雄町這個酒米的名稱，不過「備前雄町」和「赤磐雄町」其實有些少不同。「雄町」最初的發源地其實是位於瀨戶內陸，亦即是現在的岡山縣東南區與兵庫縣赤穗市的一帶，這種雄町的第一代稱為「備前雄町」，而現今岡山縣赤磐市栽培出來的雄町第二代就叫做「赤磐雄町」。兩種雄町不同的是第一代培植比較困難所以很多農民都放棄，第二代改良了第一代的缺點比較容易培植，所以才有「赤磐雄町」誕生！

澤屋まつもと的守破離系列中的雄町是精米步合55%的純米吟釀，可算是中規中矩了，主要是以備前雄町釀造，所以55%的精米步合來說足夠表現出這款酒米的特色。當打開瓶蓋的時候，華麗而清爽的香氣會蔓延開來，香氣方面比較溫和，一點都不浮華，但入口時會有一股濃郁的味道撲面而來，米飯的甘甜味和清爽的鮮味得到了很好的平衡，餘韻的酸度令人對這款清酒更加印象深刻深，可以感受到淡淡的辛口感。

相信各位下次看到雄町的清酒時候，可以更加了解「備前雄町」和「赤磐雄町」有什麼分別，總結就是「備前雄町」的味道會比較傳統，甚至可以說是雄町原本的味道，而「赤磐雄町」就是經過改良過的「備前雄町」，除了更容易種植以外，無論香味還是口感都會比「備前雄町」更加突出，更加鮮甜的存在！



松本酒造式会社

地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七

電話：075-611-1238

官網：https://matsumotoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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