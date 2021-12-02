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【阿里股價】阿里巴巴險守120元　為何沽壓沉重？

20:05 2021/12/02

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馬雲最近是10月28日於荷蘭花場現身

阿里巴巴 （09988） 逆市下跌，低見120.1元，一度跌4.5%，收市報122.6元，跌2.5%，成交78億元。同期騰訊 （00700） 及美團 （03690） 均升1%，究竟是何原因，令阿里巴巴港股及美股沽壓沉重？

據綜合市場消息，最嚴重是彭博昨日報道指，中國監管部門計劃禁止中國企業以VIE（可變利益實體）結構在國外交易所上市。已上市的企業，或需要調整。而彭博分析，最悲觀是從美國退市風險。

中證監隨即澄清，有境外媒體報道稱中國證監會將禁止協議控制架構（VIE）企業在境外上市，稱注意到了相關媒體的報道，這一消息不屬實。

不過，市場對「這一消息不屬實」是否理解為准許VIE境外上市，則仍有疑問。

圍維VIE的監管憂慮一直存在，近日國家稅務總局落車VIE架構的關聯申報要求；年中亦傳出中國收緊VIE架構境外上市，或需中證監批准。另外，美國證監會已暫停VIE架構的中資企業上市申請，並加強財務審計、政策風險、營運架構等訊息披露。

市場未必認為會退市，不過，就會影響中資科技股的估值。美國的科技股估值較港股高，納指目前的市盈率（PE）便達38倍，Tesla PE更達317倍，而騰訊PE為20倍，阿里巴巴更低至14倍。

另外市場豈止憂慮阿里巴巴，是整體中概股亦下跌，騰訊音樂（TME）創上市新低，陸金所亦處新低水平，富途昨收報44美元，亦較204.25美元高位累跌8成。

【新股IPO】傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴海外上市　中證監否認：媒體報道不屬實

港股 阿里巴巴－SW（09988）

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