【周末好去處】首屆香港國際汽車博覽IMXHK開幕　設6大展區適合車迷及一家大細入場遊玩

受疫情影響，海外不少大班車展都要延期舉行，不過香港的車迷有福了，香港首個國際級車展——香港國際汽車博覽（IMXHK）於12月1日至5日登陸亞洲國際博覽館。

IMXHK 2021以「Mobility+」為主題設有6大展區，包括有汽車展覽廊、設計師及生活專區、電競專區、CARnival汽車嘉年華與汽車文化節，以及汽車零件與裝飾品專區。

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IMXHK除了設有汽車展覽廊（Mobility+ Gallery），展出全球知名的名貴汽車及電單車品牌如McLaren、Porsche、Landrover、Tesla、Bentley、Audi、VW、Mini、BMW、Mercedes-Benz、Harley Davidson及Ducati等等的時尚汽車外，重頭戲必屬設計師專區（Designer Zone）。

設計師專區（Designer Zone）集結GFG Style、Pininfarina 及Zagato 等為包括Lamborghini、Ferrari等經典品牌設計及開發的頂尖設計工作室，展出多輛極致性能的稀罕超跑、原型車及概念車。

另外，香港珍藏車協會更借出17架價值連城、橫跨1929至1980年的古董車展出，組成IMXHK中的汽車文化節。每個年代、每部車也有它獨一無二的故事，讓參觀者可以在經典和創新之間走過一趟跨時代之旅。

另外，IMXHK亦設有電競專區，老中青一齊享受虛擬賽車體驗，感受「速度與激情」。CARnival汽車嘉年華則可讓小朋友電動車駕駛場、參加小小車模Cosplay比賽及親子工作坊，共享天倫樂。

活動詳情：

地點 亞洲國際博覽館5,7,9號館 開放日期和時間 12月1日至4日：10:00-20:00 門票總類 $80（標準）、$480（貴賓）及 $780（優越貴賓） 特別安排 1.2米以下小童、持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居民、持「殘疾人士登記證」人士免費入場。

訂票、詳情請參閱官方網站：https://www.imxhk.com/zh-hk/

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