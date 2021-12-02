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【強積金】BCT推美股基金　同時追蹤標普500及納斯達克100指數

Hot Talk 19:10 2021/12/02

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BCT銀聯集團新推出美國股票基金，會以ETF形式同時追蹤標普500指數及納斯達克100指數。

強積金受託人BCT銀聯集團（BCT）新推出美國股票基金，該基金的基礎投資會以ETF形式，同時追蹤標普500指數及納斯達克100指數。兩者投資比例會隨市況而調整，從而更全面地捕捉新經濟機遇，是暫時市場上首隻採用該投資策略的強積金基金。BCT銀聯集團副行政總裁李德麟表示，由於該基金以ETF形式投資，故管理費用只需基金每年淨資產值的0.99%。

被問到移民潮下提取強積金的客戶會否大增，BCT指該公司今年第二及第三季的提取宗數，按季同樣增加4成，但10月及11月的宗數則有所回落。上述提取宗數不止因移民而離港的客戶，因退休或外派僱員離港等因素而提取MPF的個案亦包括在內。可扣稅自願性供款2019年推出，李德麟指隨著交稅季節來臨，可扣稅自願性供款開戶數目近期增加，按年大增超過三成。

「積金易」平台2025年全面營運

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時透露，包括BCT在內的強積金受託人，正與積金局就「積金易」（eMPF）合作。積金局計畫2023年開始將受託人過渡至「積金易」，平台最早2025年全面投入營運。「積金易」將不同計劃內的強積金帳戶聚集於一個平台，令強積金計劃成員更有效管理帳戶。另外，上周積金局發佈「可持續投資應用於強積金基金投資及風管過程」原則，劉嘉時表示，BCT會與基金經理合作，將環境、社會和管治（ESG）因素納入基金投資決策和風險管理流程，她又強調建立ESG標準對業界而言相當重要。

相關文章﹕

【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高

【MPF】信安：72%人對退休後如何運用強積金沒明確想法　

[MPF] 積金局正研究 擴大強積金投資範圍

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記者﹕余倩敏

ESG ETF 基金 美股 強積金 BCT銀聯 標準普爾500指數 美國

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