【英國王室】英女王因一事 曾向奧巴馬下「逐客令」

英女王在位多年,曾接待多國領袖及政要。英國前任財相歐思邦日前出席一場公開活動時,大爆一件有關英女王接待美國前總統奧巴馬的趣聞。歐思邦指英女王在宴會上因為眼瞓,曾指示他向奧巴馬發出「逐客令」。

倫敦聖保羅中學早前舉行校友會活動,歐思邦(George Osborne)早前以校友身份出席,與同於該校畢業的前英國文化大臣韋毅思(Ed Vaizey)交談。

歐思邦談及他在卡梅倫(David Cameron)政府擔任財相時,英女王2011年5月於白金漢宮設國宴,款待當時訪問英國的奧巴馬(Barack Obama)。

歐思邦稱晚宴期間,英女王突然走過來向他說:

你可唔可以同總統講已經好夜,我想瞓覺。

(Will you tell the president it's late and I want to go to bed.)