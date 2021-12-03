【英國王室】英女王因一事 曾向奧巴馬下「逐客令」

英女王在位多年，曾接待多國領袖及政要。英國前任財相歐思邦日前出席一場公開活動時，大爆一件有關英女王接待美國前總統奧巴馬的趣聞。歐思邦指英女王在宴會上因為眼瞓，曾指示他向奧巴馬發出「逐客令」。

特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」 【下一頁】

法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」 【下一頁】

倫敦聖保羅中學早前舉行校友會活動，歐思邦（George Osborne）早前以校友身份出席，與同於該校畢業的前英國文化大臣韋毅思（Ed Vaizey）交談。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

歐思邦談及他在卡梅倫（David Cameron）政府擔任財相時，英女王2011年5月於白金漢宮設國宴，款待當時訪問英國的奧巴馬（Barack Obama）。

歐思邦稱晚宴期間，英女王突然走過來向他說：

你可唔可以同總統講已經好夜，我想瞓覺。 （Will you tell the president it's late and I want to go to bed.）

然而席間觥籌交錯，奧巴馬也正與其他賓客暢飲伏特加馬丁尼酒。歐思邦當時感到有些為難，並笑言自己要破壞氣氛叫奧巴馬返家。

【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線 【下一頁】

據悉，奧巴馬也曾發生不少尷尬事件。奧巴馬在國宴上向英女王敬酒，但樂隊誤會其發言完畢而奏起英國國歌。奧巴馬未有在英國國歌響起時肅立，見英女王未有舉杯才察覺自己失儀。

而奧巴馬2013年出席八國集團峰會時，更撈亂歐思邦與美國著名R&B歌手Jeffrey Osborne的名稱，多次叫錯對方做Jeffrey。

此事當時於政壇廣為流傳，奧巴馬其後接受英媒訪問時也為此道歉。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲